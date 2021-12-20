На новогодние праздники в Крым запустят дополнительные авиарейсы

Международный аэропорт Симферополь в период новогодних праздников обслужит дополнительные рейсы из девяти российских городов.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, дополнительные прямые рейсы будут организованы из Ростова-на-Дону, Сочи, Екатеринбурга, Казани, Краснодара, Мурманска, Новосибирска, Уфы и Череповца.

Всего полеты в аэропорт Симферополь на новогодние праздники будут выполнять 11 авиакомпаний по 17 направлениям. Больше всего рейсов в Крым запланировано из Москвы и Санкт-Петербурга, а также Екатеринбурга, Сочи и Ростова-на-Дону.

В прошлом году в Крым в период новогодних праздников летали также 11 авиакомпаний по 11 направлениям.