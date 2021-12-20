Давайте позовем Деда Мороза и Снегурочку!

В декабре на рынке труда — традиционный бум новогодних вакансий. Срочно разыскиваются Деды Морозы и Снегурочки! Без любимых героев не обходится ни одно зимнее праздничное мероприятие. Но профессия главных волшебников Нового года не так проста и легка, как может показаться на первый взгляд.

В декабре на рынке труда — традиционный бум новогодних вакансий. Срочно разыскиваются Деды Морозы и Снегурочки! Без любимых героев не обходится ни одно зимнее праздничное мероприятие. Но профессия главных волшебников Нового года не так проста и легка, как может показаться на первый взгляд.

Коллектив редакции газеты «Городские вакансии» по просьбе «Севастопольской газеты» изучил «сказочные предложения о трудоустройстве» и выделил реальную информацию, которую желательно знать, собираясь подработать новогодним волшебником.

Деда Мороза и Снегурочку заказывают на дом, приглашают на утренники в детских садах и школах, корпоративы, шоу-программы в кафе и ресторанах. Как в любой работе, у них имеется служебный график и должностные обязанности. Самая страда — с 30 ноября по 1 января.

Типичные условия для вакансий примерно таковы: работа сезонная/праздничная, проведение поздравлений/праздников/утренников от 15 до 60 минут, предоставление костюмов и реквизита, сдельная оплата за количество выездов.

Если же Дед Мороз решил не обращаться в специализированные агентства, а начать самостоятельную карьеру новогоднего волшебника, то ему необходимы личный автомобиль, чтобы везде успевать, костюм, реклама в СМИ и в социальных сетях, сертификат о вакцинации от коронавируса.

Идеальный Дед Мороз

Основные требования к претендентам на вакансии «зимних дел мастера» и его верной внучки касаются внешнего вида и личностных особенностей. Вот таким желают видеть главного новогоднего героя потенциальные работодатели: рост не ниже среднего, крепкое телосложение и хорошо поставленный голос.

Идеальная Снегурочка — активная, артистичная, веселая и симпатичная. Качества, которые также ждут от ее деда: артистизм, пунктуальность, мобильность, ответственность, находчивость, креативность и ключевое — умение и желание работать с детьми. Соискателей, подходящих по параметрам, многие ивент-агентства готовы рассмотреть и без наличия опыта.

Сколько готовы платить новогоднему деду

Стоимость профессиональных услуг зависит от вида, даты, и длительности поздравления. Если работать в паре со Снегурочкой, то оплата будет выше. За экспресс-поздравление в среднем платят тысячу рублей, с полноценной программой до 30 минут — от двух тысяч. Вызов 31 декабря — от 2,5 тысяч рублей, а прямо под бой курантов — от 3000 рублей

В день сложно выполнить свыше десятка заказов. За сезон в среднем отрабатывается до 40 выездов.

Дедушка и внучка должны быть способны креативно выходить из самых нестандартных ситуаций, не терять бодрости духа и уметь найти подход к разным людям. Эта профессия объединяет в себе актера, психолога, аниматора, шоумена и воспитателя.