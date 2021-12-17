В «Щелкунчике» станцевали дети и звезды балета

Новый балет-фантазия «Щелкунчик» в оригинальной постановке Эмиля Фаски, показанный в театре им.Луначарского 15 и 16 декабря, явно понравился зрителям.

И не только самой постановкой — динамичной и лаконичной ровно настолько, чтобы все полтора часа удерживать внимание даже самых маленьких зрителей. И не только тем, что главную партию в спектакле исполнил звезда балета Сергей Полунин, но еще явно удачным дебютом в спектакле учеников подготовительного отделения Севастопольской академии хореографии.

Именно они, вопреки ожиданиям (не станем скрывать) многих, показали на главной севастопольской сцене хорошую хореографическую подготовку и артистизм. Собственно, юные танцовщики и стали настоящим открытием для зрителей, добавив в постановку свежесть, новизну, искренность и сказочность.

Это отметил и директор академии Сергей Полунин.

— Обычно будущие артисты балета участвуют в этом спектакле еще учась в хореографическом училище. Но эти дети — еще даже не учащиеся академии. Они всего лишь учатся на ее подготовительном отделении. В нашем случае, в свои 7-8 лет они ведут спектакль, и это большое достижение для них, — констатировал С.Полунин.

При этом он отметил, что исполнительское мастерство детей его очень порадовало. А еще серьезность и ответственность, с которой дети готовились и выходили на сцену.

В своем интервью журналистам руководитель академии отметил, что первый набор состоится только летом 2022 года.

Что же касается архитектурного облика строящихся сейчас зданий Академии и Театра оперы и балета (директором которого он также в настоящее время является), то он считает архитектуру важным элементом процесса становления артистов балета.

— Я учился в Лондоне, где архитектурно все выдержано и красиво, а начинающему артисту важно жить в обстановке красоты. Архитектура для меня — одна из самых важных составляющих, и когда я увидел проекты театра и школы, то порадовался, что это будет источником вдохновения, — сказал С.Полунин.

Новую постановку «Щелкунчика» он называл удачной, подчеркнув, что Эмиль Фаски смог сделать спектакль с такими маленькими исполнителями.

Отметим, что постановщик внес в классическую версию балета некоторые дополнения. В спектакле появились три пирата, которых нет в традиционной постановке. Кроме того, в спектакле задействовали преподавателей и даже родителей юных артистов. В спектакле также приняли участие ребята из севастопольского ансамбля танца «Черное море».

С.Полунин признался, что это первый подобный опыт в его практике. Он очень переживал, пока не убедился, что все получилось достойно.

— К сожалению, не все задуманное реализовано. По задумке должно было быть больше волшебства и магии, — продолжил артист, поблагодарив всех, кто принял участие в создании спектакля.

На вопрос о формировании штата хореографической академии, ее директор пообещал, что этот процесс активизируется летом 2022 года.

— Мы наращиваем состав, но постепенно. Нам важно создавать новую культуру преподавания. Даже сейчас, выступая здесь, я смотрю, как ведут себя учителя со своими воспитанниками, как они с ними общаются. Это очень важно, чтобы были не только замечания. Мы создаем новую культуру общения и поведения, — отметил он.

При этом С.Полунин подтвердил, что обучение балету основано в первую очередь на дисциплине. Но его желание — учить так, чтобы детям это нравилось, а не было тяжелым и безрадостным трудом.

В качестве примера он привел рассказ своей партнерши в этом спектакле — солистки балета Московского театра имени К.С.Станиславского и В.И.Немировича-Данченко Жанны Губановой: на нее в свое время кричали, что отложило в душе артистки грустный отпечаток.

— Это было, когда она впервые танцевала в «Щелкунчике», и я не хочу, чтобы наши дети имели такой опыт, — завершил свой комментарий С.Полунин.