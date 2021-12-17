В 2022 году благоустроят четыре сквера

Четыре севастопольских сквера, получившие большинство голосов в результате проведенного конкурса среди жителей города, благоустроят в 2022 году, сообщил директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

Четыре севастопольских сквера, получившие большинство голосов в результате проведенного конкурса среди жителей города, благоустроят в 2022 году, сообщил директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

Сквер на улице Федоровская (в поселке Любимовка), благоустройство которого из-за большого объема работ, вероятно, станет переходящим и растянется на два года.

— Это пожелание жителей, мы выполним благоустройство этого сквера поэтапно, — пояснил задержку Е.Горлов.

Еще три сквера расположены на проспекте Генерала Острякова, 106, а также на проспекте Октябрьской Революции (около домов 40 и 32) и по улице Новикова, 30.

По словам директора горхоза, все проекты благоустройства данных территорий уже прошли согласования с жителями и все требования и пожелания, которые они озвучили, учтены, включая логистику.

— У нас уже три проекта полностью готовы. По одному из объектов осталось решить вопросы по земле. После доведения федеральных лимитов, мы приступаем к выполнению строительно-монтажных работ, — пообещал Е.Горлов.