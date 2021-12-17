Таврическую набережную на время стройки марины перекроют

Для работ на западном берегу Балаклавской бухты проход и проезд по Таврической набережной будет закрыт, так как это территория стройплощадки, сообщили в пресс-службе подрядчика.

Для работ на западном берегу Балаклавской бухты проход и проезд по Таврической набережной будет закрыт, так как это территория стройплощадки, сообщили в пресс-службе подрядчика.

Работы по комплексному развитию Балаклавы начнутся в 2022 году. Подрядчиком назначено ПАО «Мостотрест».

Как уточнили в правительстве Севастополя, работы разбиты на два этапа. Первый — включает реконструкцию Таврической набережной. Там приведут в порядок все коммуникации, а потом начнется благоустройство территории. Далее планируется приступить к работам на набережной Назукина.

Комфортный график перекрытия

График работ при строительстве яхтенной марины, которое является первым этапом комплексного развития Балаклавской бухты, будет составлен, чтобы не создавать пробок, а музей и причал продолжат работать, сообщили ТАСС в пресс-службе компании «Мостотрест».

«График заезда на стройплощадку спецтехники составлен таким образом, чтобы не создавать пробок, длинномеры будут заезжать в ночное время. Важно отметить, что во время работ на Таврической набережной проход и проезд по ней будет закрыт, так как это территория стройплощадки. При этом подземный музейный комплекс «Балаклава» продолжит принимать посетителей, о чем достигнуты договоренности с руководством объекта. Для прохода и проезда жителей Таврической набережной, улицы Мраморная и предпринимателей, чья деятельность территориально связана с этим районом, будут организованы «технологические окна», то есть график движения», — приводятся в пресс-релизе «Мостотреста» слова генерального директора компании Александра Подерегина.

Уточняется, что работы будут вестись на берегу и с воды, а возможность движения маломерных плавсредств и судов сохранится в полной мере. Также уточняется, что проезд скорой, пожарной и других экстренных служб будет осуществляться по первому требованию. «На весь период стройки шумные работы будут производиться с 8.00 до 20.00. Строительный мусор будет утилизирован на специальных полигонах», — добавил А.Подерегин, его слова также приводятся в документе.

Общественный контроль под контролем

При строительстве необходимо вести общественный контроль, заявил в четверг журналистам спикер Заксобрания города Владимир Немцев. «Большинству объектов необходим капитальный ремонт, реконструкция, а что-то уже и не подлежит восстановлению. Поэтому крайне важно, что проектом развития Балаклавы предполагается именно комплексный подход, который включает в себя не косметический ремонт, а полноценное преображение. Конечно, как член градостроительного совета, как глава депутатского корпуса отмечу важность и необходимость общественного контроля на каждом этапе работ», — сказал В.Немцев.

Замгубернатора Мария Литовко в свою очередь заявила журналистам, что планируется создать общественный наблюдательный совет, который как раз будет контролировать реализацию проекта. В настоящее время принимаются заявки от желающих участвовать в его работе. Анкету для заявки в наблюдательный совет модно скачать на сайте правительства Севастополя и она такая же, как была для участия в наблюдательном совете при реконструкции улицы Большой Морской.

Анкету действительно можно скачать на сайте правительства города, но общественники с удивлением отмечают, что данные, которые в ней необходимо указать, несколько необычны для участия в совете.

«Для участия в наблюдательном совете по балаклавской марине Правительство Севастополя предлагает в анкете указать «супругов братьев и сестер, братьев и сестёр супругов» и всех до третьего колена, проживающих за границей. Друзья, ну тщательнее надо, вчера не ту анкету выложили, а завтра вообще что-то секретное по ошибке опубликуете», — написал краевед Степан Самошин в своем Фейсбуке.

В ответ он получил комментарий от депутата Татьяны Щербаковой, что это обычная анкета для трудоустройства на госслужбу.

Позже анкету на сайте правительства заменили, оставив в новой 15 пунктов из 23-х.