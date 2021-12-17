Пациентке заменили клапан в сердце на биопротез

В Региональном сосудистом центре впервые в Севастополе была проведена сложнейшая операция на клапане сердца, сообщил заведующий рентген-хирургическим отделением РСЦ Олег Токарев.

В Региональном сосудистом центре впервые в Севастополе была проведена сложнейшая операция на клапане сердца, сообщил заведующий рентген-хирургическим отделением РСЦ Олег Токарев.

«Мы выполнили транскатетерную имплантацию аортального клапана 72-летней пациентке с тяжелым аортальным пороком, с выраженным стенозом аортального клапана. Операция была выполнена через прокол в бедренной артерии, после чего мы установили биопротез, которым заменили аортальный клапан. Операция прошла успешно, и уже через неделю пациентка была выписана. Сейчас она проходит восстановительный период и наблюдается в поликлинике», — сообщил хирург.

В России такие операции начали проводить с 2010 года, однако их по-прежнему немного. В этом году на всю страну пришлось всего около полутора тысяч подобных хирургических вмешательств.

«Ранее операции на клапане сердца выполнялись только в федеральных центрах, у нас такой возможности не было. Теперь, благодаря подготовке нашей команды врачей, мы технически готовы проводить их в Севастополе», — рассказал журналистам О.Токарев.

Операции проводятся исключительно по медицинским показаниям. Транскатетерная имплантация аортального клапана относится к высокотехнологичной медицинской помощи, В пресс-службе департамента здравоохранения дополнили, что в Севастополе реализуется региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение». Он направлен на снижение смертности от болезней системы кровообращения. В рамках проекта Региональный сосудистый центр дооснащается современным оборудованием.