Опять обещают начать реставрацию Штыка и паруса

Знаковый для Севастополя объект — обелиск в честь города-героя на мысе Хрустальный — планируют начать реконструировать в рамках программы «Наш город» в 2022 году.

Знаковый для Севастополя объект — обелиск в честь города-героя на мысе Хрустальный — планируют начать реконструировать в рамках программы «Наш город» в 2022 году.

Об этом сообщил директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов на аппаратном совещании в правительстве Севастополя 13 декабря.

По его информации, в настоящее время проект находится в экспертизе.

— Там сложный проект, тяжелый, и его не могли реализовать долгое время. Думаю, в этом году он выйдет из экспертизы, что потом начнем строительство. Думаем уже приступать к определению организации-подрядчика и начинать уже работу, — заявил Е.Горлов.