Обратите внимание на изменение расписания электричек

Из-за путевых работ в Инкермане с 24 по 26 декабря изменяется расписание движения пригородных поездов.

Из-за путевых работ в Инкермане с 24 по 26 декабря изменяется расписание движения пригородных поездов.

Как сообщила пресс-служба «Южной пригородной пассажирской компании», 24 и 25 декабря пригородный поезд №6941 будет доходить только до станции Инкерман-1. До Севастополя пассажиров довезут автобусом в 21.45.

25 и 26 декабря пригородный поезд №6932 будет отправляться не из Севастополя, а от станции Инкерман-1 в 5.10, далее — по действующему расписанию. Для подвоза пассажиров со станции Севастополь в 4.20 отправится автобус, который прибудет на автобусную остановку у станции Инкерман-1 в 5.00.

Поезд №6929 будет доходить только до станции Инкерман-1. Пассажиры доедут до автостанции у железнодорожного вокзала Севастополя автобусом в 7.40.

Пригородный поезд № 7202/7201 до Евпатории также будет отходить от станции Инкерман-1. Пассажиров с железнодорожного вокзала в 6.45 отвезут на посадку в Инкерман.

Пригородный поезд №6931 Симферополь-Севастополь будет отправляться на 45 минут позднее (в 7.25), а приходить в 9.37.

У поезда №6933 Симферополь-Севастополь на участке Инкерман-1 – Севастополь изменяется расписание: Инкерман-1 — 9.38-9.39 Севастополь — 9.56.

С 15 декабря 2021 года оформление льготных билетов региональной льготной категории граждан по территории Республики Крым 60+ на пригородные поезда осуществляется при наличии QR-кода о вакцинации, сертификата о перенесенном заболевании covid-19 или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг (срок действия — 6 месяцев после выздоровления).