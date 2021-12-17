Молодых специалистов предлагают штрафовать в рассрочку

В российском законодательстве есть нестыковки в мере ответственности, которую должны нести отучившиеся по целевому набору, но не желающие отработать требуемые три года специалисты.

В российском законодательстве есть нестыковки в мере ответственности, которую должны нести отучившиеся по целевому набору, но не желающие отработать требуемые три года специалисты.

На заседании комитета по здравоохранению и социальной политике заксобрания Севастополя депутаты рассмотрели вопрос о внесении изменений в федеральное законодательство в части, касающейся совершенствования положений о целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального образования.

— Руководство севастопольского медицинского колледжа имени Жени Дерюгиной столкнулось с несогласованием федерального законодательства с постановлением правительства РФ о целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования. В статье 56 закона, где описывается и среднее профессиональное образование, и высшее, отмечено, что обучающийся в случае невыполнения своих обязательств по договору обязан возместить затраченные на него меры соцподдержки. При этом в статье 71.1, где описываются особенности договора о целевом обучении, прописана и возможность штрафа в размере стоимости обучения, что, мы понимаем, гораздо более серьезно, — отметила глава комитета Татьяна Щербакова.

Депутат пояснила, что при подготовке к заседанию были изучены подзаконные акты и обнаружено, что к постановлению правительства РФ о целевом обучении прилагается проект договора, в котором в разделе 8 «Ответственность сторон» указано, что заказчик в случае неисполнения обязательств по трудоустройству гражданина или гражданин в случае неисполнения им обязательств по осуществлению трудовой деятельности в течение трех лет выплачивает штраф образовательной организации в размере расходов федерального бюджета или бюджета субъекта, осуществленных на обучение гражданина.

— Подобные целевые договора уже заключались, проблема состоит в том, что они не работают без санкций. Прежде чем выходить с инициативой об изменении федерального законодательства, мы однозначно должны опросить коллег из других регионов, какова у них ситуация с этим вопросом. Хотелось бы выявить все нюансы, чтобы наши целевые договора стали более результативными, — подчеркнула Т.Щербакова.

Члены комитета приняли решение обратиться в прокуратуру города с просьбой прокомментировать нестыковки в нормативных актах, изучить судебную практику, а также обратиться в правительство РФ с просьбой разъяснить свою позицию относительно поднятой проблемы, сообщила пресс-служба заксобрания.