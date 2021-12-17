Квартиру арестовали и продали за долги по коммунальным платежам

Жительница Севастополя лишилась квартиры в центре города, так как задолжала 8,8 млн рублей за кредиты и коммунальные услуги.

Жительница Севастополя лишилась квартиры в центре города, так как задолжала 8,8 млн рублей за кредиты и коммунальные услуги.

На исполнении в Ленинском отделении УФССП Росси по Севастополю находилось сводное исполнительное производство о взыскании с гражданки задолженностей в пользу физических лиц, а также кредитных задолженностей и коммунальных платежей на общую сумму 8,8 млн рублей. В срок для добровольного исполнения решение суда исполнено не было, в связи, с чем судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 7% от подлежащей взысканию суммы.

Женщине запретили выезд за границу. Как оказалось, официального дохода у должницы нет — она не трудоустроена, счетов в банках не нашлось, но помимо основного жилья у женщины имелась в собственности квартира в центре Севастополя. Квартиру описали и арестовали.

Гражданка продолжала игнорировать решение суда и требования сотрудников службы принудительного исполнения, поэтому ее квартиру передали на реализацию, выставли на торги и продали. Денежные средства от реализации имущества должницы перечислены взыскателям в счет погашения долга по сводному исполнительному производству, сообщила пресс-служба УФССП России по Севастополю.