Дворец пионеров задрапируют для проведения аварийных работ

Проект реконструкции здания Дворца пионеров прошел историко-культурную экспертизу.

Подготовка научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Бывший институт физических методов лечения им.Сеченова» наконец-то сдвинулась с мертвой точки.

Напомним, что вопрос реконструкции знакового для города здании поднимался не однажды, начиная с 2016 года. На сей счет были приняты соответствующие постановления правительства города, и даже проектировщики из города Чебоксары разработли и представили на обсуждение архитектурному сообществу проект реконструкции. Правда, он был отклонен и назван слабым.

Между тем, здание продолжает эксплуатироваться, ветшать и разрушаться.

Прохождение историко-культурной экспертизы позволяет предположить, что вопрос наконец-то сдвинулся с мертвой точки

Как следует из опубликованного Севнаследием акта, заказчиком государственной историко-культурной экспертизы выступило ООО «КСБ-ЮГ» (Ростовская область, город Таганрог). Исследования проведены с применением методов натурного, историко-архивного и историко-архитектурного анализа.

История: от бальнеологии до детского и юношеского творчества

В акте есть интересные исторические подробности, связанные с историческим зданием. Рассказавается, что в 1891 г. гласный Севастопольской Городской Думы Н.А.Пшерадский предложил открыть в Севастополе бальнеолечебницу с морскими ваннами и грязелечением. Место для лечебницы было выделено к западу от Приморского бульвара, на месте вблизи бывшего левого фланга Николаевской батареи. Строительство началось в начале 1900-х годов. Здание показано на плане Севастополя уже в 1904 году.

По авторитетному мнению, архитектора Е.В.Веникеева, автором проекта был В.А.Чистов. А В.Г.Шавшин считает (без ссылок на источники), что проект был выполнен архитектором А.М.Вейзеном, а в процессе строительства переработан архитектором В.А.Чистовым. На планах Севастополя 1909 г. и 1913 г. здание указано соответственно, как «банное здание» или «ванное здание». Позднее его назначение было расширено до первого в мире клинического научно-исследовательского института физиотерапевтического профиля, получивший наименование Городской Романовский институт физических методов лечения, открытие которого состоялось в мае 1914 года.

В 1921 году институт был переименован в Государственный клинический институт физических методов лечения им.Сеченова, а в 1944 году там были произведены работы по частичному приспособлению здания для временного использования под больницу.

В 1950-м же архитектором Н.Гришиным выполнен проект реконструкции здания для размещения в нем Дворца пионеров со зрительным залом на 400 мест, но в 1953 году архитектором «Горпроекта» А.Бобковым был разработан новый проект, предусматривающий максимальное сохранение существующих конструкций и архитектурного декора в стиле модерн. В частности, в интерьерах была полностью сохранена конструкция лестницы, заменена только облицовка ее ступеней, с мраморной на террацевую. Сохранена также планировочная система и конструкции перекрытий верхних этажей пятиэтажной части с атриумом третьего этажа (на уровне главного входа). Ограждение круглого проема в перекрытии сохранилось историческое.

Конструктивная часть проекта выполнена конструктором А.Филипповым, в работах также принимал участие архитектор А.Шеффер.

Интересно, что проектом предусматривалось восстановление скульптурных изображений колесниц над главным входом, а на высоких постаментах перед входом античные статуи заменялись на фигуры пионеров-горнистов. Однако, в процессе работ это решение было изменено. Постаменты перед входом были использованы для установки фонарей. Над главным входом помещены выполненные скульптором Станиславом Чижом гипсовые скульптурные группы пионеров и пионерок с горном (слева) и моделью планера (справа). Скульптурные группы сняты в 2006 году по причине их аварийности.

В настоящее время учреждение, находящееся в здании, переименовано в Севастопольский дворец детского и юношеского творчества. Здание является объектом культурного наследия.

Можно проводить только разрешенные виды работ!

Такой вывод стал результатом проведенной историко-культурной экспертизы.

«Экспертом установлено, что при разработке представленной на экспертизу документации соблюдены требования Федерального Закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Проектом предусмотрено выполнение работ только в объеме разрешенных видов. Экспертом сделан вывод о возможности обеспечения сохранности объектов культурного наследия и требований, установленных законодательством РФ для исторического поселения федерального значения города Севастополя», — записано в акте.

Проектом предусмотрены установка противоаварийного ограждения в границах опасной зоны и подпорных лесов под аварийные конструкции балкона. По внешней стороне лесов натянут защитную сетку. Ротонду тоже задрапируют сеткой, ее аварийные колонны стянут хомутами. На крыше проведут работы по демонтажу существующей наплавляемой гидроизоляции кровли, сохранившейся от предыдущих ремонтных работ с оклейкой дефектных участков кровли гидроизоляцией.

Проводимые работы не внесут изменений в облик объекта культурного наследия и не повлияют на конструктивные и другие характеристики его надежности и безопасности.