Под елкой и на елке — Севастополь в снегу

Необычную елку установили к Новому году в верхнем фойе севастопольского театра им.Луначарского. Вместо традиционных шариков и сосулек на ее ветках развешаны вырезанные из картона дома.

Необычную елку установили к Новому году в верхнем фойе севастопольского театра им.Луначарского. Вместо традиционных шариков и сосулек на ее ветках развешаны вырезанные из картона дома.

И весь подиум перед елкой украшен макетами зданий, причем, узнаваемых. В самом центре — театр, колоннада Графской пристани, Петропавловский и оба Владимирских собора, Дворец детского и юношеского творчества, Башня ветров, флотская гидрография, Панорама и даже колесо обозрения на Историческом бульваре. В море — Памятник затопленным кораблям, маяк и корабли. И все это — в снегу, который белым, пушистым пледом, , подсвеченным уличными фонарями, укрыл крыши, дороги, лестницы и деревья.

Заснеженный Севастополь в миниатюре— недостижимая мечта каждого Нового года воплощена в образ, созданный учащимися Севастопольской художественной школы и театральными художниками-бутафорами. Говорят, что сама идея такой инсталляции не нова — подобное, например, уже не раз видела предновогодняя Москва. Однако в Севастополе такую елку нарядили впервые.

— Нам нравится делать чудо, поскольку каждый год к маскараду мы обязательно готовим какую-то сказку. Ребята делают декорации на заданную тему, — рассказал директор Севастопольской художественной школы Александр Бурцев.

В этом году тему предложил выпускник Художки, а ныне художник театра им.Луначарского Дмитрий Приходько. Откликнувшись на предложение о творческом сотрудничестве, ребята за два месяца сделали более 25 трехмерных домов, несколько десятков плоских домиков на елку, кораблики и даже большой корабль, который сделал ученик постарше, и несколько картонных панно на стены.

— У наших учеников есть опыт работы с картоном, который на этот раз воплотился в чудо севастопольской архитектуры, это позволило нам выполнить более половины всей работы, — рассказал А.Бурцев.

При этом наиболее ответственная ее часть пришлась, естественно, на театральных художников-бутафоров, они сделали макеты зданий соборов, театра, Графскую пристань, Памятник затопленным кораблям...

Приметой современного города также стали подъемные краны на мысе Хрустальный, один из которых, по настоянию учащихся, уже активно строит первый этаж нового здания Художественной школы.

— Мы отобрали самые архитектурно красивые здания в разных частях города. На разработку идеи и эскизирование ушел примерно месяц, потом стали делать макеты. Школа нас поддержала, во многом выручила, — рассказали Д.Приходько и заведующая декорационно-бутофорным целом Елена Тоцкая.

На презентацию необычной елки пришли и юные художники, которым явно понравилось, что получилось. Светлана Поддубная сделала один из домиков, который украсил елку. Она рассказывает, что все началось с эскизов, которые после срисовали на картон и вырезали с помощью канцелярского ножа, с проработкой деталей.

— Я придумала мой дом. Он сделан в стиле центральной части города — с двумя колоннами, — говорит юная художница.

Настя Майстренко макетировала реально существующий двухэтажный дом на улице Херсонской. Девочка узнала, что прежде там жили рабочие, здание содержит характерные атрибуты севастопольской архитектуры.

Женя Коровушкин признается, что сначала сделал эскиз Толстовской библиотеки, но на выходе получилась старинная церковь. А еще он вспомнил, что все сделанные работы ребята разложили на полу в школе и сфотографировали. Получился сказочный город, который они назвали Новый град.

— Елка получилась просто потрясающая! От нее невозможно отойти — хочется рассматривать и узнавать здания, настолько узнаваема панорама Севастополя. К тому же, это очень трогательно и по-новогоднему чудесно, — поделилась впечатлениями с «Севастопольской газетой» директор департамента культуры Ирина Романец.