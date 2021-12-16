Первые отреставрированные объекты Ханского дворца в Бахчисарае готовы к показу

Мавзолеи-дюрбе на кладбище в Ханском дворце в Бахчисарае отреставрированы и подготовлены для экспонирования, сообщила ТАСС заведующий отделом Музея истории и культуры крымских татар Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника Мерьем Сейтумерова.

Мавзолеи-дюрбе на кладбище в Ханском дворце в Бахчисарае отреставрированы и подготовлены для экспонирования, сообщила ТАСС заведующий отделом Музея истории и культуры крымских татар Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника Мерьем Сейтумерова.

На сохранившейся территории дворцового комплекса расположены три дюрбе. Дюрбе хана Девлета I Герая XVI века с шестью захоронениями и дюрбе Исляма III Герая XVII века с девятью захоронениями — на кладбище в центральной части. Еще одно построено в 1764 году в отдалении, на краю когда-то роскошного сада — дюрбе Диляры Бикеч (бикеч в Крыму назывались высокопоставленные придворные распорядительницы, экономки).

«Три дюрбе уже сданы», — сказала М.Сейтумерова.

По данным дирекции по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры Республики Крым, которая выступает госзаказчиком работ, для реставрации этих сооружений — небольших восьмигранных мавзолеев под куполом с двумя рядами окон — были разработаны специальные проекты. Специалисты восстановили частично осыпавшуюся кладку стен, укрепили купол металлическими конструкциями, чтобы сохранить его как можно дольше, пол выложили белым камнем, заново оштукатурили стены.

М.Сейтумерова уточнила, что доступа внутрь мавзолеев не планируется — это места погребений. Однако рассмотреть их можно через большие окна по периметру каждого из строений. Внутри мавзолеев находятся по несколько каменных надгробий с выбитыми узорами, изображениями (например цветов или кентавра) и надписями — мужских и женских. Изначально здесь были также деревянные таблички, однако прочитать надписи на них было невозможно уже к моменту создания музея век назад.

Дворцовый комплекс был возведен в XVI веке, его общая площадь ранее составляла более 14 га, не считая парков, сейчас — не более 4 га. Он являлся резиденцией правителей Крымского ханства в XVI–XVIII вв., и на сегодняшний день это единственный в мире образец крымскотатарской дворцовой архитектуры, сохранившийся до наших дней. В состав ансамбля «Ханский дворец» входят 16 объектов культурного наследия федерального значения и один объект культурного наследия регионального значения.