Дело о хищении более 150 земельных участков в Ласпи направлено в суд

По версии следствия, регистраторы Севреестра и нотариусы переоформили на частное лицо 50 земельных участков в районе Южного берега Крыма, принадлежавших городу Севастополю, и пытались проделать такую же аферу еще с сотней подобных участков.

По версии следствия, регистраторы Севреестра и нотариусы переоформили на частное лицо 50 земельных участков в районе Южного берега Крыма, принадлежавших городу Севастополю, и пытались проделать такую же аферу еще с сотней подобных участков.

Прокуратурой города утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух государственных регистраторов Севреестра и двух частных нотариусов. Они обвиняются в совершении 11 преступлений, в числе которых внесение в единые госреестры заведомо недостоверных сведений группой лиц по предварительному сговору, мошенничество в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями частными нотариусами.

В ходе следствия установлено, что с апреля по октябрь 2019 года мужчина, зная, что имеющиеся у него государственные акты и договоры-купли продажи на земельные участки в Севастопольской зоне ЮБК признаны судом недействительными, решил их продать. Он попросил знакомого найти регистраторов и нотариусов для совершения незаконной сделки.

В апреле 2019 года, действуя по разработанному плану, преступная группа зарегистрировала путем обмана право собственности на 51 земельный участок. При регистрации еще 98 участков обвиняемым не удалось довести преступный умысел до конца. Их деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ и прокуратурой Севастополя.

Следствием проделана кропотливая работа, собраны неопровержимые доказательства причастности обвиняемых к совершению преступления: проведено около 100 допросов, более 30 обысков, ряд судебных экспертиз. В ходе расследования уголовного дела возвращены в собственность Севастополя земельные участки на общую сумму более 200 миллионов рублей. Объем материалов уголовного дела составил 100 томов.

Уголовное дело направлено в Балаклавский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу. Уголовное дело в отношении гражданина, неправомерно получившего право собственности на земли города, выделено в отдельное производство, сообщила пресс-служба прокуратуры.