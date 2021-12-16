Балаклавскую марину начнут строить с Таврической набережной

Исполнителем проекта по комплексному развитию Балаклавской бухты определено ПАО «Мостотрест». Стоимость строительных работ оценивается в 9,4 млрд рублей.

Строительство начнется в 2022 году. Срок реализации работ по созданию яхтенной марины в Балаклавской бухте составляет 48 месяцев. Проект прошел госэкспертизу.

Как сообщила пресс-служба правительства Севастополя, первый этап комплексного развития Балаклавской бухты включает в себя реконструкцию Таврической набережной. Сначала будут приведены в порядок все коммуникации — водопровод, электрические сети, газопровод, канализационные и ливневые коллекторы. После этого начнется благоустройство территории. Второй этап работ развернется с другой стороны бухты — на набережной Назукина.

До конца декабря 2021 года общественников, судовладельцев, предпринимателей, жителей Балаклавы и прочих заинтересованных лиц просят подавать заявки на включение в Наблюдательный совет проекта.

«Подобный успешный опыт у нас уже есть после реконструкции Большой Морской. Подать свою анкету смогут все желающие до конца года. В начале 2022 года мы объявим результаты, после чего будет вестись постоянная работа совета под руководством губернатора», — объявила вице-губернатор Мария Литовко, курирующая в правительстве Севастополя проект развития Балаклавы.

По ее словам, работы в Балаклавской бухте будут проводиться поэтапно и полностью она закрыта не будет. При реконструкции Таврической набережной для жителей и предпринимателей будет обеспечен проезд и сохранится доступ в музей подводных лодок.

«Наша задача — это поэтапная работа, которая не будет останавливать всю деятельность Балаклавы на четыре года. Места стоянки судов на время реконструкции будут определяться в индивидуальном порядке — этим будет заниматься ГУП «Проект развития Балаклавы». По итогам реконструкции у нас увеличится емкость самой марины и, конечно, стоянка судов останется», — пообещала М.Литовко.

В Балаклавской бухте продолжат свою деятельность и рыбопромысловые суда. Для них будет построен специальный причал.

Проект реализуется в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя.

ПАО «Мостотрест» участвовало в строительстве Крымского моста. В пресс-релизе, опубликованном компанией 16 декабря, говорится, что «проект комплексной реконструкции набережной в Балаклаве предполагает решение проблем с инженерными коммуникациями, замену и приведение в порядок гидротехнических сооружений, водопровода, канализации, ливневок, газопровода и т. д., после этого начнется благоустройство территории».

Проект создания в Балаклаве мирового центра яхтенного туризма определен как приоритетный для Севастополя. Генеральным проектировщиком марины, рассчитанной на 600 судов, является ООО «Стройгазмонтаж».