Размер прожиточного минимума на 2022 год еще немного подняли

В Севастополе установлена новая величина прожиточного минимума на душу населения и по всем социально-демографическим группам населения на 2022 год.

В Севастополе установлена новая величина прожиточного минимума на душу населения и по всем социально-демографическим группам населения на 2022 год.

Правительством города принято соответствующее постановление. Для его исполнения потребуется выделение дополнительных средств из бюджета Севастополя, которые учтут при внесении поправок в проект Закона «О бюджете города Севастополя на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» ко второму чтению.

В расчете на душу населения прожиточный минимум составит 12 654 рубля, для трудоспособного населения — 13 793 рубля, для пенсионеров — 10 882 рубля, для детей — 13 332 рубля. Ранее установленный показатель на 2022 год был увеличен на 704 рубля (для трудоспособных — на 767 руб., для пенсионеров — на 605 руб., для детей — на 565 руб.)

«Минимальный размер оплаты труда в России на 2022 год установлен в размере 13 890 рублей, поэтому была задача для трудоспособного населения величину прожиточного минимума установить сопоставимую с минимальным размером оплаты труда», — объяснила необходимость корректировки директор департамента труда и социальной защиты населения Елена Сулягина.

В октябре депутаты заксобрания изменили закон о прожиточном минимуме в Севастополе, приведя его в соответствие федеральному законодательству. Это позволило исключить установление величины прожиточного минимума на душу населения на очередной год ниже величины, установленной на текущий год.

Теперь величина прожиточного минимума на душу населения будет устанавливаться ежегодно с учетом коэффициента региональной дифференциации. Для Севастополя он составляет 1,02.

Ранее Президентом РФ принято решение об увеличении прожиточного минимума на душу населения в целом по стране на 2022 год со 102,5% до 108,6%, что закреплено в Федеральном законе РФ «О федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».