Отремонтированный подъезд к Каче снова ремонтируют

Отремонтированный примерно три недели назад участок дороги в пять километров к поселку Кача, необходимо переделать.

Отремонтированный примерно три недели назад участок дороги в пять километров к поселку Кача, необходимо переделать.

К огорчению качинцев, только что уложенный верхний слой асфальта дорожники решительно содрали, спешно приступив к очередной его переукладке.

Как пояснил «Севастопольской газете» глава Качинского муниципалитета Николай Герасим, причина этого — в некачественно уложенном асфальтобетонном покрытии на протяжении всех 4,7 километрах.

— Провели экспертизу, которая показала, что асфальт уложен без необходимого качества, и теперь работа будет переделана за счет подрядчика. Но я не специалист комментировать, что именно с ним не так, — сообщил глава муниципалитета.

По его словам, работы по переделке уже идут, их выполняет все то же ООО «Байдарбетон-Плюс».

Руководитель предприятия-подрядчика в телефонном разговоре с журналистом уточнил, что на сей раз дорогу не ремонтируют, а переделывают, и это исключительно их внутреннее мероприятие.

— Асфальт должен соответствовать всем требованиям! Мы решили добавить в него недостающие элементы, — ответственно заявил «Севастопольской газете» директор ООО «Байдарбетон-Плюс» Петр Иванищев. Правда, о каких добавках идет речь, он говорить не стал.

В департаменте же транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры пояснили ситуацию неудовлетворительной укаткой асфальта.

Качинцы шутят в соцсетях, что дорожники по хорошей погоде уложили летний асфальт, а теперь будут его менять на зимний.

— Мы все тут очень возмущены происходящим. У нас была отличная дорога, никакой надобности в ее улучшении не было. Но кто же нас спрашивает — хорошую дорогу стали переделывать, вместо нормального покрытия положили абы что и теперь снова все разломали, — посетовала местная жительница Светлана Волкова.

В госконтракте на ремонт пятикилометрового участка подъезда к Каче предусмотрено 87,5 млн рублей. Срок выполнения работ — 10 декабря 2021 года, гарантия на покрытие дороги — четыре года.

Общая стоимость контракта — 103 млн рублей. Кроме подъезда к Каче ООО «Байдарбетон Плюс» по нему должен отремонтировать 100 м улицы Костромской, 400 м проезда ул.Горпищенко – ул.Кронштадская, 300 м проезда пр.Победы – ул.Горпищенко и почти 400 м на ул.Брестской.