Открылись елочные базары

С 15 декабря в Севастополе начали продавать сосны и ели на елочных базарах.

С 15 декабря в Севастополе начали продавать сосны и ели на елочных базарах.

В этом году новогодние деревья можно будет приобрести на более чем 40 площадках. Все точки находятся в схеме размещения нестационарных торговых объектов и договоры на них были заключены в результате аукциона.

Продавцы хвойных деревьев от индивидуального предпринимателя Абдурахманова оформили свое торговое место на площади Восставших. Согласно разрешения они могли начать торговлю еще 12 декабря, но полноценно открылись только в среду, 15-го.

— Мы приезжаем сюда уже несколько лет подряд. Предновогодняя торговля идет хорошо, — говорят торговцы.

Для реализации гости с материка привезли сосны и ели из Пензы. За метр новогоднего дерева просят порядка 600 рублей, но цена может варьироваться. Базар, даже елочный, — место, где можно торговаться.

На вопрос «Севастопольской газеты», почему вечнозеленые деревья совсем не зеленые, а желтые, и этот факт каждый год возмущает горожан, продавцы ответить затруднились, сообщив, что деревья выращивают в питомнике на открытой территории.

— Вообще сосна стоит хорошо и ароматная, особенно если ее омыть водой перед установкой. Мы экспериментировали, держали дерево до мая — она вообще не осыпалась, — поделился секретом один из торговцев.

Дело в том, что более привычная севастопольцам сосна крымская имеет хвою серовато-зеленую, на ее фоне обыкновенная сосна выглядит желтой. Но местные сосны занесены в Красную книгу, поэтому новогодние деревья приходится завозить с материка.

Продажа елок продлится до 31 декабря.