На улице Адмирала Владимирского обнаружен подземный госпиталь

Подземный объект, обнаруженный при капитальном ремонте дороги на улице Адмирала Владимирского решили сначала обследовать и только потом решать, стоит ли его музеефицировать.

Подземный объект, обнаруженный при капитальном ремонте дороги на улице Адмирала Владимирского решили сначала обследовать и только потом решать, стоит ли его музеефицировать.

Такое решение принято в результате проведенного на месте рабочего совещания с участием руководителя Севнаследия Ирины Масликовой, представителей департамента транспорта, общественных организаций «Долг» и «Морской форт», подрядчика, выполняющего ремонт дороги.

Накануне обнаруженную полость попытался обследовать севастопольский реставратор, общественник и спелеолог Анатолий Пряшников. Ему удалось обнаружить некоторые артефакты (предметы мебели, элементы освещения и т.д.), которые позволяют предположить существование во время второй героической обороны в этом месте подземного госпиталя или какого-то перевязочного пункта. Но сами казематы, безусловно, относятся к дореволюционному периоду.

Как пояснила И.Масликова, при производстве работ были обнаружены ходы, предположительно являющиеся продолжением казематов 11-й береговой батареи. Пока решено прекратить ремонт дороги на данном участке для принятия решения, требуется ли корректировка проекта, в том числе в отношении подпорной стенки.

— Нужно понять, что там внизу? Возможно ли провести исследования в текущем году или в дальнейшем? Также надо решить судьбу самого объекта — будет ли он признан самостоятельным объектом культурного наследия или это будет продолжением казематов 11-й береговой батареи, — сообщила И.Масликова.

По ее словам, сейчас необходимо поднять архивные данные. Пока есть договоренность с подрядчиком о необходимости расширить вход, чтобы предусмотреть все меры безопасности. Притом, что в целом ремонтные работы на объекте в целом будут продолжены.

Дело в том, что внутри объект затоплен, завален камнями, потому обследовать его без специального снаряжения и оборудования весьма затруднительно. Правда, говорить о том, сколько времени это займет, пока рано.

В ближайшее время на объект зайдут представители поисковой организации «Долг», поскольку очевидно, что объект относится в периоду Великой Отечественной войны, а долговцы являются специалистами по этому историческому периоду.