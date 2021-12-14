Жители Севастополя задолжали более 159 миллионов рублей имущественных налогов

Срок уплаты имущественных налогов истек 1 декабря. После этого срока начисляется пеня за каждый календарный день просрочки.

Срок уплаты имущественных налогов истек 1 декабря. После этого срока начисляется пеня за каждый календарный день просрочки.

Общая сумма долга по имущественным налогам у жителей города составляет 159,8 миллионов рублей, в том числе по сроку уплаты 1 декабря 2021 года — 89,5 миллионов рублей, сообщили в управлении Федеральной налоговой службы по Севастополю.

Гражданам рекомендуют проверить и оплатить имеющуюся задолженность на сайте nalog.ru. Самый простой и доступный способ оплатить налоги — через «Личный кабинет налогоплательщиков физических лиц».

Также можно воспользоваться группой сервисов «Уплата налогов и пошлин», который создан как точка входа к сервисам, которые позволяют сформировать платежный документ и осуществить оплату в режиме онлайн.

Погасить задолженность также можно по квитанции в любом банковском отделении или через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Уплаченные налоги избавят налогоплательщика от дополнительных расходов в виде пени за каждый календарный день просрочки, передачи дела о принудительном взыскании долга в суд и службу судебных приставов, ареста имущества и ограничения выезда за пределы России.

При этом жителям Севастополя пока не нужно платить налог на имущество физических лиц — квартиры, комнаты, жилые дома, гаражи и хозяйственные постройки. Это придется сделать в 2022 году. А вот в Республике Крым такой налог уже действует.

В Севастополе налог не вводился из-за отсутствия утвержденных результатов государственной кадастровой оценки объектов капитального строительства. Она была проведена в 2019 году, закон городской парламент принял в 2020-м, поэтому налоги на имущество, которым вы владели в 2021 году, придется уплатить в 2022-м.

По данным Крымстата, в Севастополе проживают чуть более 500 тысяч человек.