Улицу Капитанскую преобразуют вместе с Артиллерийской бухтой

За два года улицу от Центрального рынка до Карантинной бухты и набережную вдоль бухты Артиллерийской должны реконструировать за 1,4 миллиарда рублей.

За два года улицу от Центрального рынка до Карантинной бухты и набережную вдоль бухты Артиллерийской должны реконструировать за 1,4 миллиарда рублей.

Департаментом транспорта внесены изменения в план реализации государственной программы «Развитие транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов», утвержденную в марте 2021 года.

Одним из ее мероприятий теперь указана реконструкция улицы Капитанской в рамках мероприятий по созданию парка Музейно-мемориального комплекса «Защитникам Севастополя 1941-1942 гг. на мысе Хрустальный» с набережной и Артиллерийской бухтой. Срок окончания строительства — 31 декабря 2023 года, длина — 2,23 км, сумма затрат — 1,368 млрд рублей.

Напомним, что в рамках реконструкции ул.Капитанской собираются построить тоннель с ул.Пожарова до ул.Генерала Петрова, чтобы освободить территорию комплекса на мысе Хрустальный от транзитного транспорта.

Что касается реконструкции Артиллерийской бухты, то департамент транспорта намерен убрать оттуда паромный причал. Его перенесут в Южную бухту.