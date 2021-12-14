Ученые ИнБЮМа отправились изучать Антарктику

Из Калининграда в Атлантический сектор Антарктики 7 декабря стартовала 87-я Морская экспедиция научно-исследовательского судна «Академик Мстислав Келдыш» Института океанологии им.Ширшова Российской Академии наук.

Из Калининграда в Атлантический сектор Антарктики 7 декабря стартовала 87-я Морская экспедиция научно-исследовательского судна «Академик Мстислав Келдыш» Института океанологии им.Ширшова Российской Академии наук.

Вместе с коллегами к морю Уэдделла отправились шесть научных сотрудников Федерального исследовательского центра ИнБЮМ.

Продолжительность рейса 120 дней. Согласно решению судовладельца и руководства экспедиции, исходя из эпидемической обстановки, заходов в порты не планируется. Снабжение будет получено на рейде порта Монтевидео.

Морская экспедиция по изучению природных комплексов антарктических вод выполняется в рамках международных обязательств Российской Федерации как стороны договора об Антарктике и конвенции по сохранению ее морских живых ресурсов.

ФИЦ ИнБЮМ участвует в этом рейсе с программой комплексных исследований современного состояния экосистемы Атлантического сектора Антарктики.

Ученые из Севастополя обобщат результаты двух предыдущих экспедиций, проводивших комплексный мониторинг состояния морских экосистем в условиях влияния изменения климата, радиационного и химического загрязнения. Будет испытано новое оборудование, разработанное сотрудниками ИнБЮМа — видео- и гидробиофизический зонды.