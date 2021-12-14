Строящиеся в Керчи вертолетоносцы будут размещать на борту морские беспилотники

Универсальные десантные корабли-вертолетоносцы (УДК) проекта 23900 «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко», которые строят на керченском судостроительном заводе «Залив», будут адаптированы для базирования ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БЛА).

Универсальные десантные корабли-вертолетоносцы (УДК) проекта 23900 «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко», которые строят на керченском судостроительном заводе «Залив», будут адаптированы для базирования ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БЛА).

«УДК проекта 23900 кроме базирования группировки морских вертолетов, будут нести на борту и управлять определенным количеством ударных и разведывательных беспилотников вертолетного типа», — сообщил ТАСС источник в кораблестроительной отрасли.

По его оценке, базирование беспилотных систем на кораблях проекта 23900 заметно повысит боевые возможности вертолетоносцев. «Дроны смогут эффективно обеспечивать огневую поддержку морского десанта, освещать тактическую обстановку в зоне его высадки и при проведении спецопераций, обнаруживать и при необходимости ликвидировать малозаметные плавсредства», — добавил он.

ТАСС не располагает официальной информацией на этот счет.

В феврале 2021 года ТАСС сообщал, что корабелы завода «Залив» приступили к формированию корпусов двух УДК. В октябре стало известно, что вертолетоносец «Митрофан Москаленко» после завершения строительства станет флагманом Черноморского флота, для его базирования в Севастополе готовится инфраструктура.

УДК способны нести группировку тяжелых вертолетов различного назначения, перевозить от нескольких сотен до 1 тыс. и более морских пехотинцев. Они оснащены доком для катеров, обеспечивающих высадку десанта, перевозят бронетехнику. Первые два отечественных корабля такого класса — «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» — заложили на судостроительном заводе «Залив» 20 июля 2020 года. Российские вертолетоносцы строятся по проекту 23900, разработанному Зеленодольским ПКБ.