Контролеры считают, что департамент здравоохранения работает неэффективно

Департамент здравоохранения Севастополя использовал бюджетные средства, направленные в 2019-2020 годах на оказание медицинской помощи населению с онкологическими и заболеваниями системы кровообращения, неэффективно. Такой вывод сделала Контрольно-счетная палата города, проанализировав работу департамента.

Департамент здравоохранения Севастополя использовал бюджетные средства, направленные в 2019-2020 годах на оказание медицинской помощи населению с онкологическими и заболеваниями системы кровообращения, неэффективно. Такой вывод сделала Контрольно-счетная палата города, проанализировав работу департамента.

Даже показатели доковидного 2019 года, а тогда медики не работали в авральном режиме, говорят о наличии больших проблем в здравоохранении города.

Высокий уровень смертности

Высокий уровень смертности от болезней системы кровообращения (БСК) и злокачественных новообразований (ЗНО) свидетельствует, что организация здравоохранения города требует особого внимания. По итогам 2019 года показатель смертности от болезней системы кровообращения на 100 тысяч населения составлял 744,96 случая (в РФ — 583,1) при плановом значении 545, за 2020 — 764,7 случая (план — 615). В 2019 году смертность от новообразований, в том числе злокачественных на 100 тысяч населения составила 252,69 случаев при плановом 243,0 (в РФ — 203 случая), в 2020 -248,37 (план — 237,9).

Дефицит медицинских работников и уровень их квалификации

Штатная численность медицинских работников кардиологического отделения, отделения анестезиологии-реанимации и интенсивной терапии, кардиохирургического отделения, отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения, нейрохирургического отделения, неврологического отделения Первой горбольницы, отделений Севастопольского онкологического диспансера не соответствует рекомендованным штатным нормативам оказания медицинской помощи.

По состоянию на 1 января 2021 года число свободных ставок врачей, непосредственно участвующих в оказании медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) и ЗНО, составило 41,5 единицы, в том числе: кардиологов – 7,75, неврологов — 14,75, по рентгенэдоваскулярным диагностике и лечению — 2,25, хирургов сердечно-сосудистых — 2,25 ед., онкологов — 13,25 ед., по медицинской реабилитации — 1,25.

Анализ кадровой политики департамента показал, что коэффициент стабильности кадров в 2020 году в сравнении с 2019 годом снизился на 1,4% (в том числе по врачам — на 2,3%), что может свидетельствовать о проблемах в системе мотивации и кадровой политики департамента по сохранению квалифицированных кадров.

Дефицит больничных коек

Сохраняется дефицит больничных коек для лечения больных с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. Фактическое количество развернутых специализированных коек по профилю ССЗ на 181 единицы ниже абсолютного количества. Дефицит коек в сосудистой хирургии составил 7 единиц, кардиохирургических — 4, кардиологических — 33, онкологических — 20, общий дефицит коечного фонда в «неврологии» — 80 коек.

Недоступность медпомощи детям с онкологическими заболеваниями

Доступность медицинской помощи детям с онкологическими заболевания в городе не обеспечена, их лечение становится проблемой родителей, в том числе финансовой.

По данным статистики в Севастополе ежегодно регистрируется порядка 80 случаев заболеваний детей ЗНО (2019 год — 87; 2020 год — 77 случаев).

Детские онкологические койки круглосуточного стационара (при нормативе – 6 ед.) не развернуты. Штатная должность детского врача-онколога в подразделении, оказывающем медицинскую помощь в амбулаторных условиях (0,5 ставки) вакантна.

Неудовлетворительное состояние зданий и помещений лечебных учреждений

Более половина зданий лечебных учреждений Севастополя по-прежнему находятся в неудовлетворительном санитарном и техническом состоянии для своевременной установки приобретаемого оборудования, требуют проведения реконструкции и капитального ремонта (из них 52% помещений, в которых оказывается медицинская помощь в амбулаторных условиях, 56,5% помещений — стационаров).

Существующая мощность присоединения медучреждений к электрическим сетям Севастопольэнерго недостаточна для подключения и эксплуатации приобретенного оборудования. При этом планы мероприятий по дооснащению медицинских учреждений не разрабатывались и не утверждалась.

Профилактика и диспансеризация не работает

Проведение мероприятий по профилактике и лечению факторов риска БСК и онкологических заболеваний, информационно-просветительских программ для населения, формированию здорового образа жизни в проверяемом периоде не выполнялись. Кабинеты отказа от курения в поликлиниках Севастополя в 2019-2020 годах не открыты (план — по два кабинета в год).

В ходе контрольного мероприятия подтвержден недостаточный объем диспансеризации и диспансерного наблюдения групп больных с болезнями системы кровообращения и онкологическими заболеваниями (в 2019 году – 15% взрослого населения, в 2020 – 2,3% при планируемом уровне – 20% ежегодно).

Нет лекарств

Обеспеченность лекарственными препаратами пациентов группы высокого риска в 2020 году составила 46,6 % от общего числа внесенных в Регистр БСК (2394 человека). Отпущено лекарственных препаратов на сумму 4,45 млн руб., что составляет 12% от общей стоимости приобретенных лекарственных средств (37,63 мн руб).

Сорваны сроки реализации региональных проектов

Из 38 мероприятий, предусмотренных планом регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» со сроком исполнения 2019-2020 год, не выполнено 19 мероприятий, что составляет 50%; из 56 мероприятий, предусмотренных планом по «Борьбе с онкологическими заболеваниями» со сроком исполнения 2019-2020 год, не выполнено 12 мероприятий, что составляет 21,4%.

Запланированные на 2020 год мероприятия по оснащению регионального сосудистого центра новейшим оборудованием: магнитно-резонансным томографом и по переоснащению онкологического диспансера ангиографическим аппаратом, компьютерным томографом для топометрии с увеличенным размером гентри и другим оборудованием по состоянию на 1 января 2021 не выполнены.

В отсутствие контроля со стороны департамента здравоохранения деньги, направленные в 2019-2020 годах на оказание медицинской помощи населению с онкологическими заболеваниями и заболеваниями системы кровообращения в общей сумме 71,49 млн рублей или 13,7% от общего объема расходов (521 млн рублей), использованы с нарушением норм действующего законодательства, в том числе неэффективно.