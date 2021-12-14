Из перспективных территорий жилой застройки исключили Красную горку

Такое решение принято 13 декабря на Градостроительном совете в правительстве Севастополя.

Такое решение принято 13 декабря на Градостроительном совете в правительстве Севастополя.

На обсуждение членов совета представили семь перспективных территорий для комплексной жилой застройки, о которых уже шла речь в августе 2021 год.

На том градсовете за утверждение данных территорий не проголосовали из-за множества возникших вопросов и сомнений, в том числе с антропогенной и инфраструктурной нагрузкой. Теперь же департамент архитектуры попытался представить ответы.

Правда, и нынешний градсовет стал всего лишь этапом, за которым последует еще не один: по разработке правил землепользования и застройки (ПЗЗ), проекта планировки территорий, изменению категории земли, проведению публичных слушаний, снос существующих построек, с соответствующими условиями компенсации, а также обеспечения города доступным социальным жильем для бюджетников.

Пока разговор шел только о резервировании территорий под жилую застройку. И это притом, что единственным (из семи) участков, находящимся в собственности города, является Красная горка.

Еще один аргумент за застройку новых территорий — необходимость увести город от моноцентричности, в частности, переместив административный центр — «правительственный квартал» — на Северную сторону. В качестве объектов строительства рассматриваются Гераклейская рокада, мост через Северную бухту, который пока даже не планируется включать в новый генплан, а также запуск городской электрички.

— У нас потенциал интенсивного развития закончен, вся точечная застройка порождает социальные конфликты, нигде в городе невозможно развиваться без ущерба для инфраструктуры: социальной, транспортной и т.д., — предварил обсуждение глава города.

Ресурсы найдут

Градобоснования изложил представитель подрядчика ООО «ЕСК-Проект» из Челябинска Лев Степанов.

Наибольший интерес вызвал вопрос водообеспечения потенциальных территорий развития, которым понадобится дополнительно 38 тысяч кубов воды в сутки (из расчета 190 литров на человека).

Этот вопрос разработчики исследовали детально, учтя исключение водопотерь после реконструкции системы городского водоснабжения (сейчас ежесуточная экономия составляет семь тысяч кубов), водопотенциал от использования Бельбекского водозабора, а также замещение технической воды на непостроенных пока КОС «Южные». Упоминались и подземные источники.

По энергоснабжению у подрядчика также нашлись обоснования. При годовом потреблении электроэнергии 300 мегаватт (с учетом перспективной застройки до 450 мегаватт), потребуется пересмотр мощностей энергосистемы и дополнительные источники энергогенерации.

Что касается газоснабжения, необходимо реконструировать газораспределительные станции №1 и №3, реализовать проект кольцевого газопровода и газопровода через Севастопольскую бухту — дюкера.

Особо были рассмотрены вопросы вывоза и размещения ТБО, для чего предложено создать технопарк с полным циклом переработки отходов.

Обещают тысячи новых рабочих мест

Разработчики планируют организовать от 14 до 20 тысяч рабочих мест, в основном «за счет строительства социальных, торговых и развлекательных объектов, строительства объектов промышленного и сельскохозяйственного назначения, индустриальных и промышленных парков, гостиничных комплексов, культурно-досуговых центров». Правда, о каких именно производствах идет речь, проектировщики не уточнили.

Курс — на Барселону

Неоднократное сравнение при обсуждении Севастополя с Барселоной, настораживало. Особенно по причине отсутствия учета существующей инфраструктуры и других особенностей столицы Каталонии.

И все же, высказывания членов градсовета на этот раз не были столь категоричным. Разве что председатель союза архитекторов Севастополя Сергей Комаров по-прежнему настаивал на первичности генплана, который городские власти обещают актуализировать только через год.

Не согласен он и с идеей застройки Сапун-горы — по его мнению, этот участок детально не проработан.

Минус один

Решающее предложение прозвучало от председателя постоянного комитета по вопросам градостроительства Вячеслава Горелова, который настаивал на выводе из общего списка территорий для комплексного развития Красной горки, как более перспективной для компенсационного озеленения и создания парковой зоны.

— Рельеф очень сложный, но привлекательный для других целей, и там массово произрастает краснокнижная сосна. У меня есть хорошее предложение компенсировать городу потери зеленой зоны, которая случилась у нас на мысе Хрустальном, —заявил В.Горелов.

Кроме того, он предложил воздержаться от застройки Сапун-горы, даже с учетом предложенной 100-метровой буферной зоны между жилыми кварталами и мемориланым комплексом, призвав еще раз рассмотреть данную территорию.

На том и постановили, решив зарезервировать не семь, а шесть перспективных территорий жилой застройки.