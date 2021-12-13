Новости Севастополя

Согласовали кандидатуру председателя городского суда

Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) на заседании 13 декабря рекомендовала на должность председателя Севастопольского городского суда кандидатуру Вячеслава Бабича.

Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) на заседании 13 декабря рекомендовала на должность председателя Севастопольского городского суда кандидатуру Вячеслава Бабича.

Как сообщил портал Право.ru, комиссия рассматривала заявления кандидатов на руководящие должности в региональных арбитражных судах и судах общей юрисдикции. Самая большая конкуренция была на место председателя Севастопольского городского суда. На этот пост претендовали сразу четыре кандидата: Вячеслав Бабич и Ольга Жиляева, действующие зампреды городского суда, а также Юлия Степанова, судья Ленинского районного суда Севастополя, и бывшая судья этого суда Татьяна Брыкало.

Меньше всего вопросов у членов комиссии было к В.Бабичу. Кандидату только пришлось объяснять, почему он не служил в армии: сперва получил отсрочку из-за рождения ребенка, потом по состоянию здоровья, а затем из-за службы в полиции. Конкурентам пришлось сложнее. Так, в адрес Ю.Степановой вынесено три частных определения, и ей пришлось объяснять за что именно.

В итоге В.Бабич получил рекомендацию от ВККС, а остальные участники конкурса не набрали нужного количества голосов.

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