Ремонт улицы Суворова исключили из нацпроекта еще весной

Дорожные работы на этой улице будут продолжены в рамках других источников финансирования.

Дорожные работы на этой улице будут продолжены в рамках других источников финансирования.

Как сообщили на информационный запрос «Севастопольской газеты» в региональном проектном офисе национального проекта «Безопасные и качественные дороги», улицы Суворова и Адмирала Владимирского были исключены из перечня объектов этого нацпроекта еще 7 апреля 2021 года.

Завершить ремонт ул.Суворова планируется в первом квартале 2022 года. Перенос сроков сдачи объекта (первоначально он был в октябре 2021 года) вызван ошибкой в проекте. Дорожные работы там будут продолжены в рамках других источников финансирования.

Что касается второго объекта, исключенного из нацпроекта, — улицы Адмирала Владимирского, то там в ходе выполнения капитального ремонта возникли обстоятельства, повлекшие вынужденную приостановку работ. Подрядчик стройки культурного кластера на мысе Хрустальный АО «Арго» выставил требование о недопущении ограничения движения на этой улице, так как альтернативных путей движения строительной техники просто нет.

Из-за стройки перенесли и сроки укладки верхнего слоя дорожного покрытия: «во избежание его повреждения под высокими нагрузками тяжеловесной строительной техники».

Кроме того на участке работ обнаружилось большое количество неучтенных сетей, принадлежащих Министерству обороны РФ.

В настоящее время на объекте активно ведутся работы, их окончание запланировано в текущем году.

Напомним, что исключение этих двух улиц из нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» позволило департаменту транспорта отчитаться о 100-процентном выполнении нацпроекта в Севастополе в 2021 году.