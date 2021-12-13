При реконструкции развязки заправку «Летающую тарелку» сносить не будут

До 14 декабря проводятся общественные обсуждения планировки территории для реконструкции транспортной развязки на пересечении улиц Руднева, Вакуленчука и Меньшикова.

До 14 декабря проводятся общественные обсуждения планировки территории для реконструкции транспортной развязки на пересечении улиц Руднева, Вакуленчука и Меньшикова.

Реконструкция затронет и дорогу по ул.Руднева от студгородка до пересечения с ул.Льва Толстого. Ее проект выполнило АО «Петербургские дороги» за 27,5 миллионов рублей. К строительству должны были приступить сначала в 2020 году, потом всё отложилось на 2021 год, и вот 2022 уже на подходе…

Категория дороги — магистральная улица общегородского значения регулируемого значения, расчетная скорость движения — 60 км/ч, длина участка реконструкции — 2,314 км. Развязка будет двухуровневой. Длина тоннельной части — 82,5 м. В 2019 году, когда заключался контракт на проектирование интенсивность движения составляла более 20 тысяч автомобилей в сутки, 85% транспортного потока — легковые автомобили.

На этом отрезке имеется девять остановок общественного транспорта. Стоящие там павильоны аккуратно демонтируют и установят на других улицах. А на ул.Руднева установят новые, а остановки сделают с заездными карманами.

Зона планируемого линейного объекта — реконструируемой части ул.Руднева — пересекает 13 кадастровых кварталов. Цель общественных обсуждений — уточнить собственников капитальных строений и объяснить, что снесут, что оставят, какие участки урежут, а где необходимо предусмотреть сервитут.

К изъятию/резервированию для госнужд предполагается пять существующих земельных участка общей площадью 0,27 га. Более того на двух из них расположены объекты капитального строительства, которые подлежат сносу. Это торговый павильон на остановке «Ул.Меньшикова» и магазин на перекрестке улиц Руднева и Московской.

Подлежит полному изъятию участок на ул.Руднева, 47. Это 10 соток для строительства и обслуживания жилого дома с приусадебным участком.

На участке ул.Руднева, 27, предназначенном для строительства и обслуживания здания по сборке мебели с мебельным салоном и кафе, под изъятие подпадает треть от участка в 30 соток.

А вот заправка, прозванная «Летающей тарелкой», на развязке останется. От участка в 4000 кв.м, на котором она расположена, отрежут на дорогу только 478 кв.м.

Спилят более тысячи деревьев

Для проведения реконструкции развязки и дороги АО «Петербургские дороги» заказали дендрологическое исследование, в результате которого выяснилось, что на объекте имеется 1223 дерева, состояние которых характеризуется как хорошее и удовлетворительное. Все они, вероятно пойдут под снос при расширении дороги до четырех полос. Под спил попадают 352 шаровидных клена, растущих вдоль дороги в районе «Муссона» и Центра занятости, 105 кипарисов, 105 катальп, еще клены (64 ложноплатановых и 40 ясенелистных), четыре кедра, три ленкоранских акации.

Вдоль дороги произрастают и деревья, занесенные в Красную книгу России и в Красную Книгу города Севастополя. Это три сосны Палласа, два можжевельника высоких и два тиса ягодных. При их сносе запланированы компенсоционые посадки.