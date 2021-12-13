О численности госслужащих нужно отчитываться ежеквартально

Об этом стало известно из вопроса депутата Романа Кияшко к и.о. директора департамента финансов Алексею Плотникову в прениях к его докладу «О бюджете города Севастополя на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов», состоявшемуся 9 декабря в Законодательном Собрании Севастополя.

Об этом стало известно из вопроса депутата Романа Кияшко к и.о. директора департамента финансов Алексею Плотникову в прениях к его докладу «О бюджете города Севастополя на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов», состоявшемуся 9 декабря в Законодательном Собрании Севастополя.

— Согласно федеральному закону ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета субъекта РФ, а также о численности госслужащих и работников госучреждений субъекта с указанием фактического денежного содержания подлежат официальному опубликованию, - процитировал статью закона депутат-коммунист и заметил, что если первая часть статьи этого закона выполняется, и ход исполнения бюджета рассматривается в заксобрании ежеквартально, то как раз вторая его часть не выполняется уже длительное время.

— Когда наконец-то мы сможем увидеть ежеквартальный отчет, наверное, департамента финансов о том, сколько госслужащих трудится на данный момент и, соответственно, каково их денежное содержание? — поинтересовался Р.Кияшко.

— Департамент финансов, к счастью или к сожалению, не является субъектом, который публикует данные отчеты. Они публикуются правительством города Севастополя. Я думаю, что этот вопрос, услышан, мы посмотрим и будем публиковать, как положено, если такое необходимо, — неуверенно прокомментировал нарушение законодательства А.Плотников.