Незаконные рекламные щиты городу сносить не выгодно

Департамент архитектуры из нескольких тысяч городских рекламных конструкций выставит на торги в следующем году только 23.

Департамент архитектуры из нескольких тысяч городских рекламных конструкций выставит на торги в следующем году только 23.

О том, как распоряжаются рекламными конструкциями в Севастополе рассказал и.о. директора департамента финансов Алексей Плотников, отвечая на вопрос депутата-коммуниста Романа Кияшко 9 декабря на пленарном заседании Законодательного Собрания.

— Сколько заложено денег на снос незаконно установленных рекламных конструкций, а их, напомню, около тысячи в городе, и на какую сумму рассчитывает бюджет от поступлений с этой статьи? — поинтересовался парламентарий.

— По данному вопросу ведется судебно-претензионная работа, — ответил А.Плотников.

По его словам, средства на снос в бюджете запланированы в небольшом объеме.

— Сразу скажу, снести две тысячи рекламных объектов не получится, нам гораздо проще получать от этого доход. У нас две организации, которые ведут такую деятельность, — сказал глава финансового департамента и перенаправил вопрос коллегам в департамент архитектуры.

Директор департамента архитектуры и градостроительства Максим Жукалов, присутствовавший на пленарном заседании, также ответил на вопрос весьма уклончиво и витиевато.

— В настоящий момент уже сформировано 23 рекламных конструкции, которые мы выставим на торги в январе после повторного согласования с федеральным органами исполнительной власти. Еще 11 схем мест размещения рекламных конструкций уже подготовлены. Как я уже говорил, мы будем актуализировать места размещения рекламных конструкций, которые были утверждены еще в 2018 году и в большей части своей утратили актуальность, — прозвучало в ответе руководителя департамента архитектуры.

Говоря о доходах бюджета, М.Жукалов сообщил, что в настоящий момент был изменен способ проведения торгов. Если раньше продавали право на размещение рекламной конструкции, то сегодня лотом выступает ставка арендной платы.

— Минимальная сумма, которая закладывается на одну рекламную конструкцию — сто тысяч рублей дохода в год в случае продажи от арендной платы, — объяснил М.Жукалов.