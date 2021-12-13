Нашли подрядчика для ремонта подпорной стенки на 4-й Бастионной

Для ремонта подпорной стенки на улице 4-й Бастионной наконец-то подобрали подрядчика.

Об этом 13 декабря на аппаратном совещании в правительстве Севастополя доложил директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

Он напомнил, что стена аварийная и расположена вдоль дороги от улицы Н.Музыки до площади Ушакова.

— При ремонте будет применен метод инъектирования. Участок, который наклонен, уже огорожен и людям невозможно проходить, он уже полностью разобран и будет восстановлен из камня в том же прежнем стиле. Пустоты под высоким давлением будут забиваться цементом, то есть единый стиль не будет изменен, а стенка будет полностью усилена, — сказал Е.Горлов.

Он также напомнил, что исторический облик, подлежащий восстановлению, обсуждался на архитектурно-художественном совете.

На вопрос губернатора, позволяет ли квалификация подрядчика выполниять такие работы, Е.Горлов ответил утвердительно, сообщив, что для этого имеется соответствующее оборудование.

— Тротуар будет перекрыт, люди будут перемещаться по противоположной стороне в пеориод проведения работ, приблизительно в апреле работы должны закончить, — пояснил Е.Горлов.

На это глава города вспомнил о затянувшихся работах по улице Суворова, где брусчатку из-за отсутствия квалификации рабочих перекладывают уже в третий раз.

— Здесь история может быть не менее драматичной, поэтому подойдите с соответствующим вниманием и с привлечением соответствующих экспертов, — отреагировал он.