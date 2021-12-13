На площадь Захарова привезли троллейбус

Когда ударят морозы в старом троллейбусе будет пункт обогрева для ожидающих на Северной стороне автобусы пассажиров.

Когда ударят морозы в старом троллейбусе будет пункт обогрева для ожидающих на Северной стороне автобусы пассажиров.

Севастопольский Автодор и Севэлектроавтотранс провели тренировочный выезд — при помощи тяжеловесного эвакуатора, способного тянуть на себе до 90 тонн груза, перевезли троллейбус на площадь Захарова.

Такие пункты обогрева в троллейбусах планируют разместить на разворотном кольце по ул.Горпищенко в районе депо №2, на автостоянке на пл.1 Мая в Балаклаве, на автостоянке в районе бухты Омега, на конечной остановки троллейбусов «5 км. Балаклавского шоссе».

Каждый пункт обогрева оборудуют светильниками, розетками и обогревателями, сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.