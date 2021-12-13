Из-за недовакцинации могут отменить новогоднюю торговлю

Обязательная 80-процентная вакцинация для отдельных категорий граждан должна быть закончена в Севастополе конце декабря.

Обязательная 80-процентная вакцинация для отдельных категорий граждан должна быть закончена в Севастополе конце декабря.

Об этом 13 декабря на аппаратном совещании в правительстве города заявила главный санитарный врач Анна Мелюх.

Она доложила, что в определенных сферах деятельности на сегодня не достигнуты 80% вакцинации сотрудников. В числе «неуспевающих» А.Мелюх перечислила торговлю (там показатель вакцинации — 50%), сферу бытовых услуг (70%), транспорт (50%), культуру и жкх (около 60%).

— Прошу обратить на это внимание. До конца декабря нужно достигнуть 80% вакцинации, — сообщила А.Мелюх, на что сразу отреагировал губернатор Михаил Развожаев.

— Если не выполнят условий главного санитарного врача, видимо, новогодней торговли не будет. Да, непопулярно, некрасиво, но, тем не менее были четкие указания, когда принимали решения о вакцинации отдельных категорий граждан, — заявил губернатор.

При этом он обратил внимание своего зама Николая Жигулина на недоработки в сфере жкх, а также главы гортранса Павла Иено.

— Смотрите по отраслям, кто у нас где недорабатывает, — призвал подчиненных М.Развожаев.