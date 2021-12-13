Французский компьютерный томограф обещают запустить до Нового года

Привезенный в онкологическую больницу новый компьютерный томограф обещают запустить до Нового года.

Привезенный в онкологическую больницу новый компьютерный томограф обещают запустить до Нового года.

Об этом 13 декабря на аппаратном совещании в правительстве Севастополя заявил заместитель губернатора Александр Кулагин. По его словам, аппарат уже выгружен в помещение, сейчас началась его установка.

— Я надеюсь, что до конца декабря точно мы запустим его в эксплуатацию, — пообещал А.Кулагин. При этом ему было поручено держать этот вопрос на ежедневном контроле.

— Рисков нет, главное, чтобы аппарат запустился и включился в работу, — сказал А.Кулагин.

Он также сообщил, что новый компьютерный томограф привезен из Франции. С сегодняшнего дня на его установке работают инженеры.

— Все идет по плану, — заверил он членов правительства.