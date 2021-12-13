Бюджет Севастополя на трехлетний период принят в первом чтении

«За» проголосовали 18 парламентариев, «против» — три депутата-коммуниста.

Законопроект «О бюджете города Севастополя на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» в ходе пленарного заседания Законодательного Собрания 9 декабря представил и.о. директора департамента финансов Алексей Плотников.

Согласно документу, бюджет Севастополя остается дотационным и дефицитным. Так доходы города на 2022 год запланированы в размере 55,7 млрд рублей, на 2023 год — 59,1 млрд, на 2024 год — 50,4 млрд. Из них собственных налоговых и неналоговых доходов в 2022 году запланировано 21,5 млрд, в 2023 году — 23,3 млрд, в 2024-м — 24,4 млрд.

Общий объем расходов составит на 2022 год — 56,2 миллиарда рублей, на 2023 год — 59,3 миллиарда рублей, на 2024 год — 50,8 миллиарда рублей.

Дефицит бюджета в 2022 году составит 550 млн рублей, в 2023 году — 200 млн, и в 2024 году – 460 млн.

Дотационная часть трансферов из федерального бюджета составляет порядка 52% бюджета. Собственные доходы в основном складываются из налоговых и налоговых поступлений, а именно: налога на доходы физических лиц — 10,1 млрд рублей, акцизов — 2,9 млрд, аренды имущества — 2,4 млрд, налога на имущество — 1,5 млрд, налога на прибыль — 2,2 млрд, специального налогового режима — 2,4 млрд.

На образование, здравоохранение, культуру, спорт, соцзащиту населения заложено 29,7 млрд рублей (52,8 % расходов); на национальную экономику и жилищно-коммунальное хозяйство — 22,3 (39,6%); прочие расходы — 4,3 млрд (7,6%). В общем объеме расходов проекта бюджета в рамках реализации госпрограмм в 2022 году составляет 55,5 млрд — доля программных расходов — 98,7%.

В процессе заседания со своими замечаниями по проекту бюджета выступили глава Контрольно-счетной палаты Севастополя, а также прокурор города. Кроме того было озвучено, что в ходе публичных слушаний по бюджету в комиссию поступило 191 обращение.

Фракция КПРФ отказалась голосовать за «несбалансированный бюджет», но окончательное решение коммунисты обещали принять ко второму чтению закона. Об этом сообщил депутат Сергей Борисов, выступая в прениях. Он напомнил, что из 54 контрольных точек, которые определены законом Севастополя о плане социально-экономического развития города до 2029 года — 27 не отражены в госпрограммах. Также депутат обратил внимание на недополучение доходов от рекламы.

— Крым с одной точки за пять лет по аукциону берет порядка одного миллиона рублей. У нас 800-1000 точек — это ежегодно выпадающие доходы бюджета порядка 800 млн рублей, — подсчитал С.Борисов.

Кроме того парламентарий затронул тему работы заезжих строителей на севастопольских стройках. По его мнению, работа жителей из других регионов неблагоприятно сказывается на наполнении городского бюджета. По информации С.Борисова с капитального ремонта ул.Большая Морская в город поступило ноль налогов на доходы физических лиц.

Несмотря на все замечания, большинством голосов законопроект о бюджете города был принят в первом чтении. При этом поправки в законопроект будут приниматься комиссией до 16 декабря текущего года.