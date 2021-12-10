Выданные льготникам квартиры отобрали

Главное следственное управление СК России по Республике Крым и городу Севастополю проводит процессуальную проверку информации о выселении льготников из квартир, которые им были предоставлены правительством Севастополя пять семь лет назад.

Главное следственное управление СК России по Республике Крым и городу Севастополю проводит процессуальную проверку информации о выселении льготников из квартир, которые им были предоставлены правительством Севастополя пять семь лет назад.

В ходе мониторинга СМИ была выявлена информация о том, что семья погибшего при исполнении служебного долга сотрудника МВД вынуждена покинуть квартиру, которая ей была предоставлена в 2014 году властями города. Тогда сертификаты на льготное жилье получили несколько человек, которые сейчас вынуждены покинуть квартиры. Им выдали лишь справки на право доступа в жилое помещение, а застройщика обязали этот доступ предоставить и выдать ключи. Оформить жилье в собственность люди так и не смогли.

В настоящее время устанавливается факт передачи квартир в собственность правительства города Севастополя, а также происхождение жилищных сертификатов, выданные в 2014 году.

В рамках проверки решается вопрос об изъятии соответствующих документов, регламентирующих процесс передачи квартир, опрашиваются лица, получившие жилищные сертификаты, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю.

С 2014 по 2016 год губернатор Севастополя Сергей Меняйло вручил сертификаты на получение социального жилья трем десяткам льготников. В числе «счастливчиков» оказалась и многодетная семья, у которой в сентябре 2014 года родилась тройня. Документы на квартиры долго не оформляли, так как дома не были сданы в эксплуатацию. Позже оказалось, что застройщики продали их совсем другим людям.