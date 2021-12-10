Севнаследие оправдывает реставраторов Дома с шариками

Узоры из борозд на камнях реставрируемого здания на ул.Большая Морская, 24 оказались дополнительной мерой по расчистке многолетнего наслоения перед деликатной ручной обработкой.

Узоры из борозд на камнях реставрируемого здания на ул.Большая Морская, 24 оказались дополнительной мерой по расчистке многолетнего наслоения перед деликатной ручной обработкой.

Об этом заявила начальник управления охраны объектов культурного наследия города Севастополя Ирина Масликова в ходе своего отчета в Законодательном собрании города.

— Да, история с узорами на камнях на здании по ул.Большая Морская, 24 меня тоже сначала удивила. Фотографии на самом деле выглядят немного странно, — сообщила И.Масликова, отвечая на вопрос депутата Екатерины Бубновой о реставрации жилых домов — объектах культурного наследия и поступающих от горожан тревожных сигналах о варварских методах, которыми делается эта самая реставрация.

И.Масликова в течение нескольких минут рассказывала парламентариям о содержании жестких регламентов и инструкций, которых пошагово придерживаются сотрудники Севнаследия в своей работе, о существовании авторского-технического надзора, контролирующего работы, специальных листах и журнале, где все фиксируется, списках аттестованных реставраторов Минкульта и о том, что ее ведомство лишь «конечное звено», которое что-то видит, когда на объектах уже все произошло.

В итоге ответа оказалось, что нарезанные болгаркой узоры на камнях фасада здания — еще не конец, а только начало процесса.

— Это не конечный этап работы, а промежуточный результат, который был выявлен в следствие того, что теми методами, которые были предусмотрены проектом, снять все позднейшие наслоения — цемент, лак, краску с камня не удалось. И тогда было принято решение о каких-то дополнительных мерах для расчистки этого слоя. В дальнейшем камень также подвергался обработке деликатным ручным методом, — заявила руководитель ведомства по охране памятников.

Выслушав объяснения И.Масликовой, глава постоянного комитета заксобрания по градостроительству и земельным вопросам Вячеслав Горелов не смог сдержать эмоций.

— Когда руководитель рассказала о деликатном ручном методе обработки камня, я вздрогнул. Если у нас такой «деликатный ручной» метод реставрации будет применяться к оставшимся 150 зданиям, мы их потеряем навсегда! Если у нас такой авторский-технический надзор, который дозволяет подобное, то его во-первых, надо гнать, а во-вторых, надо обращаться в прокуратуру, чтобы выяснить, как эти так называемые «реставраторы» получили лицензию. Они ничего не умеют делать и не понимают, что они творят! — возмутился депутат.