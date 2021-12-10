Сажали деревья в честь 150-летия ИнБЮма

Юбилей Института биологии Южных морей его сотрудники решили отметить и озеленением его территории.

Хотя все основные мероприятия юбилея, включая большую научно-практическую конференцию, прошли в октябре, завершающим штрихом стала высадка зеленой аллеи. Авторы идеи — Севприроднадзор и заведующая лабораторией фиторесурсов, кандидат биологических наук Наталия Мильчакова. Именно по их совместной инициативе 10 декабря все сотрудники радиобиологического корпуса (в районе Мартыновой бухты) начали рабочий день не в кабинетах, а на прилегающей территории. Вместо компьютерных мышек каждый из них вооружился садовым инвентарем и пакетами с удобрениями, которые в ожидании подвоза саженцев научные сотрудники принялись засыпать в заранее подготовленные ямки.

Оживление в рядах ученых-биологов вызвала как сама акция, так и возможность пообщаться и с коллегами в столь непривычной для них обстановке, и с журналистами.

— Наш институт, основанный на базе Биологической станции полтора века назад, является продолжением славных традиций, в этом году институт отмечает еще одну дату — 45-летие исследовательскому судну «Профессор Водяницкий», — рассказала советник директора института Валерия Данилова.

Участие в акции принял и заместитель директора института Ярослав Андрончик, который рассказал о достижениях ИнБЮМа в уходящем году: институт вошел в число ведущих научных организаций РФ, с присвоением первой категории, открыты две молодежные лаборатории, реализуется городской проект по созданию рыбопромышленного кластера, где ИнБЮМ выступает в качестве эксперта, на выигранный грант обновлена приборная база генетического оборудования, с ближайшей перспективой создания современной лаборатории по этому направлению.

Уже во время беседы с журналистами на территорию въехала машина Севприроднадзора с посадочным материалом в кузове.

— Мы помогаем институту провести озеленение их территории. Сегодня высаживаем растения, выращенные в подведомственном нам лесхозе, это 160 туй и кипарисов, в том числе десятилетний кедр, выращенный из маленькой семечки. Уверены, что отдаем растения в надежные руки, — сообщила директор департамента природных ресурсов и экологии Юлия Гаврилова.

По ее словам, в 2021 году Севприроднадзором разработаны 34 проекта озеленения городских территорий на средства Зеленого фонда, а в 2022 году планируются массовые акции по озеленению Севастополя.

Как пояснила Н.Мильчакова, благоустройство радиобиологического корпуса все 50 лет осуществлялось собственными силами. Столь массовая акция проводится впервые за всю его историю.

Она также напомнила о созданном в этом году городском компенсационном фонде, который позволяет выделять средства на озеленение города. Озеленение пока остается в Севастополе острой темой. Вырубка зеленых насаждений и их замена вызывает у горожан и экологов много вопросов. Нынешнее озеленение и проводится за счет средств компенсационного фонда. Среди привезенных саженцев Н.Мильчакова особо отметила взрослый кедр (предположительно, атласский) и бюрдюрные туи для украшения парадного входа в корпус. Кроме того, планируется разбить цветники, материал для которых предоставят коллеги из Никитского ботанического сада и Ботанического сада имени Багрова КФУ, обещали помочь с луковицами и в ГБУ «Парки и скверы».