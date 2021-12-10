Откопали скелет принесенного в жертву коня

Археологи, ведущие раскопки в южном пригороде древнего Херсонеса Таврического на территории современного Севастополя, среди прочих объектов обнаружили захоронение коня, который, вероятнее всего, был принесен в жертву языческим богам или духам.

Археологи, ведущие раскопки в южном пригороде древнего Херсонеса Таврического на территории современного Севастополя, среди прочих объектов обнаружили захоронение коня, который, вероятнее всего, был принесен в жертву языческим богам или духам.

Об этом сообщил ТАСС заведующий Лабораторией археологической технологии Института истории материальной культуры РАН Алексей Каспаров.

«В одном из раскопов был найден конь. Не слишком большой, не престижный, но тем не менее ходивший под седлом: передние зубы стерты так, как бывает, когда лошадь прикусывает металлические удила. Он был именно захоронен — не просто выбросили тушу павшего животного. Для него вырыли яму, уложили аккуратно, подогнув ноги и уложив голову, засыпали», — рассказал А.Каспаров.

Он отметил, что такой конь вряд ли был боевым — слишком небольшой. На момент гибели он был немолодым, что видно по стертым зубам. В районе крупа найден наконечник стрелы, но непонятно, было животное ранено при жизни или предмет попал в яму отдельно и в другое время.

«Предварительно, [захоронение] датируется римским периодом — это первые века нашей эры. Вероятнее всего, коня принесли в жертву богам. В древности это часто делали по принципу «на тебе Боже, что нам не гоже», и люди таким образом хитрили, отдавая богам что-то похуже, ведь качество жертвы не регламентировалось», — добавил собеседник.

Археологи проводят раскопки на территории бывших военных частей, где через несколько лет планируется создание историко-археологического парка. В эллинистический, античный периоды и Средневековье здесь был пригород Херсонеса, где в разное время располагались мастерские, некрополь и другие объекты.