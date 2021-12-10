Нет денег на снос опасных недостроев

На заседании постоянного комитета Законодательного собрания Севастополя по градостроительству и земельным вопросам поднимался вопрос о недостроенных и заброшенных объектах, доступ к которым так и не перекрыт.

На заседании постоянного комитета Законодательного собрания Севастополя по градостроительству и земельным вопросам поднимался вопрос о недостроенных и заброшенных объектах, доступ к которым так и не перекрыт.

В комитет по градостроительству и земельным вопросам поступило обращение жителя Севастополя по вопросу использования заброшенных объектов капитального строительства, в том числе объектов незавершенного строительства. В письме отмечено, что в городе существует ряд недостроенных и заброшенных объектов, доступ на которые не перекрыт. Автор сообщает, что они используются асоциальными личностями и представляют опасность для детей.

Напомним, задача пересчитать недострои была поставлена городскими властями перед ДИЗО в конце января 2021 года, после трагической гибели подростка на одном из таких объектов в селе Орловка. На мальчика и его товарищей упала бетонная плита.

К февралю было выявлено 325 потенциально опасных объектов. Но дальше этого дело не пошло.

— Эта проблема, действительно, существует. Департамент по имущественным и земельным отношениям запрашивал средства на разработку проектов и исполнение работ по сносу, но эта сумма не была выделена. Принято решение направить обращение в адрес заместителя губернатора с просьбой проинформировать нас и заявителя о мероприятиях, запланированных правительством Севастополя для демонтажа недостроенных и заброшенных объектов, а также для предотвращения доступа на эти объекты до выполнения работ по демонтажу, — подчеркнул председатель комитета заксобрания Вячеслав Горелов.

Члены комитета это решение приняли единогласно, говоится в сообщении пресс-службы городского парламента.