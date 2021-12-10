Дали имена двум скверам и одной остановке

В соответствии с постановлением правительства Севастополя о присвоении наименований элементам улично-дорожной сети и планировочной структуры теперь есть сквер им.300-летия прокуратуры России и сквер Комбата Неустроева.

В соответствии с постановлением правительства Севастополя о присвоении наименований элементам улично-дорожной сети и планировочной структуры теперь есть сквер им.300-летия прокуратуры России и сквер Комбата Неустроева.

Прокурорский сквер находится в Балаклаве на ул.Новикова, куда недавно переехала прокуратура Балаклавского района. Сквер имени Героя Советского Союза Степана Неустроева расположен в районе парка Победы.

Этим же постановлением остановка общественного транспорта на Камышовском шоссе неподалеку от ул.Ахмет-Хана Султана теперь носит имя этого проставленного летчика.