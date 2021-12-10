Братское кладбище на Северной стороне нужно привести в порядок

Помимо восстановления исторических объектов центрального кольца хорошо бы найти деньги и на реставрацию кладбища защитников города периода первой обороны.

Помимо восстановления исторических объектов центрального кольца хорошо бы найти деньги и на реставрацию кладбища защитников города периода первой обороны.

Несмотря на то, что братское кладбище является памятником федерального значения, все полномочия по его государственной охране возложены на городские власти, но на эти цели из федерального бюджета ежегодно выделяется субсидия.

— Братское кладбище защитников Севастополя — это памятник федеральный, но по ряду объектов по переданным полномочиям от РФ к субъектам РФ — полномочия по госохране осуществляем мы, — объяснила глава Севнаследия Ирина Масликова на пленарном заседании Законодательного собрания Севастополя 9 декабря.

По ее словам на эти цели городу выделяется ежегодная субсидия, которую Севнаследие тратит по целевому направлению, а именно «на разработку проектной документации в отношении учета федеральных объектов культурного наследия (ОКН)».

Чуть ранее присутствующая на заседании вице-губернатор Светлана Пирогова проинформировала депутатов, что в городе разрабатывается комплексная программа реставрации объектов культурного наследия центрального городского кольца.

— Что касается реставрации объектов культурного наследия. Это важный вопрос, но мы понимаем, что это миллионы и миллионы рублей. В связи с этим летом состоялась встреча губернатора Севастополя Михаила Развожаева с президентом России Владимиром Путиным. Во время встречи губернатором была предложена разработка комплексной программы реставрации ОКН центрального кольца нашего города. Такая программа сейчас готовится, в нее войдет ряд объектов. Безусловно, мы ожидаем большой поддержки из федерального бюджета на реализацию данной программы, — сообщила С.Пирогова.

В связи с этим заявлением к вице-губернатору обратился депутат Вячеслав Горелов, который попытался обратить внимание коллег на состояние мемориального братского кладбища на Северной стороне

— Это самое крупное воинское захоронение в России. Слева от входа находится могила и памятник генералу Хрулеву, на котором написано «Хрулеву — Россия». Я когда подхожу к нему, у меня сердце кровью обливается, — посетовал В.Горелов.

По мнению депутата, если у города есть определенные полномочия в отношении этого объекта, то необходимо привести его в надлежащее состояние.

— Это был бы такой туристический объект, где около каждой могилы можно было бы останавливаться на полчаса, потому что там такие имена! Он бы мог стать финальной точкой туристического маршрута, рассчитанного на один день. Например, маршрут «Четвертый бастион — Исторический бульвар — Панорама, затем — памятное место Третьего, Второго и Первого бастионов, Малахов курган, Камчатский люнет, дальше — Братское кладбище на Северной стороне и колокольня Свято-Никольского храма, откуда открывается уникальный вид на город — самая высокая точка, — презентовал идею парламентарий и добавил. — Если есть возможность получить федеральные деньги не только на городское кольцо, но и на очень тонкое, умное и деликатное приведения этого кладбища в порядок — это стало бы бесценным подарком и городу, и всей стране.