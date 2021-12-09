Жилой дом для сотрудников культурного кластера достроят летом 2022 года

Строительство жилого дома для сотрудников культурного кластера, который создается в Севастополе по национальному проекту «Культура» на мысе Хрустальный, завершится летом 2022 года, сообщил представитель фонда «Национальное культурное наследие» Сергей Волков.

Строительство жилого дома для сотрудников культурного кластера, который создается в Севастополе по национальному проекту «Культура» на мысе Хрустальный, завершится летом 2022 года, сообщил представитель фонда «Национальное культурное наследие» Сергей Волков.

«Летом следующего года», — ответил он на вопрос ТАСС о сроках завершения строительства дома.

С.Волков добавил, что при необходимости будет рассмотрен вопрос о строительстве еще одной многоэтажки. При этом и уже начатый дом, и тот, который может быть построен, будут расположены за пределами мыса Хрустальный.

По данным подрядчика АО «Арго», 12-этажный дом рассчитан на 238 квартир по одной, две и три комнаты. Их будут выдавать во временное пользование сотрудникам кластера и специалистам, приглашенным на короткий срок.

Севастопольский культурно-образовательный кластер займет почти 50 гектаров в центре города. Он станет одним из четырех музейно-культурных комплексов, создающихся в России, в него войдут академия хореографии, театр оперы и балета, выставочный зал. Вокруг будет разбит большой парк.