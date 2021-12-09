В ближайшие два месяца обещают доделать все «дружные дворы» 2020 года

В конце года стартовали работы по обустройству девяти из 50 придомовых территорий — победителей прошлогоднего проекта «Самый дружный двор».

В конце года стартовали работы по обустройству девяти из 50 придомовых территорий — победителей прошлогоднего проекта «Самый дружный двор».

На ул.Адмирала Фадеева в рамках программы «Самый дружный двор» наконец начались работы по строительству придомовой парковки.

— Грант в сумме 2,5 млн рублей для обустройства парковочной зоны выиграл ТОС «Московский квартал». Здесь реализуется комплекс мероприятий, которые позволят жителям благоустроить всю территорию. Вдоль домов уже установлены тротуары, лестница, небольшой пандус, освещение, — рассказал на месте директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

По его словам, парковка на 50 машин должна быть обустроена к 20 декабря.

— В прошлом году у нас была практика благоустройства через управляющие компании. Она, к сожалению, не дала того эффекта, который мы ожидали. Возникли большие сложности с реализацией продукта: не было централизованного исполнения; мы не могли синхронизировать решения собственников с теми программами, которые у нас были на территории города, — рассказал Е.Горлов.

Нужно отметить, что ТОС «Московский квартал» включает в себя 12 многоквартирных жилых домов, расположенных на ул.Адм. Фадеева.

Почему строительство парковки выполняется в авральном режиме в конце года, «Севастопольская газета» спросила у председателя ТОС «Московский квартал» Галины Бычковой.

— Мы заходили на конкурс дважды. В прошлом году выиграли грант и ждали, когда придут деньги. Честно, в чем причина задержки реализации проекта нам неизвестно. Но, знаете, мы ждали почти три года и поэтому рады, что это наконец-то это свершится, — рассказала Г.Бычкова.

Обустроенные территории должны иметь эксплуатанов

По словам Е.Горлова, обязательным пунктом конкурса «Самый дружный двор» является содержание благоустроенной территории за счет средств жильцов.

— У нас была и есть очень плохая практика, когда делали площадки направо и налево, но, к сожалению, забыли об одном: кто будет их содержать. Самоуправление, как раз основа того сегмента жителей, которые смотрят, регулируют и занимаются своим районом. Председатель здесь — основная фигура, которая в последующем должна организовать работу в части содержания данной территории, — подчеркнул глава горхоза.

— Данные территории, которые мы создаем, должны иметь эксплуатантов. В нашем случае, по программе «Самый дружный двор» — это эксплуатируют сами жители, те, которые выигрывают гранты. Если это многоквартирный дом — нужен протокол общего собрания, если ТОС — решение, а мы будем помогать жителям это правильно организовать в правовом русле, — добавил Е.Горлов.

Г.Бычкова подтвердила слова директора департамента.

— Содержать мы обязаны по регламенту захождения на конкурс. Это не будет входить в коммунальные платежи. Возможно, будет открыт отдельный счет, мы обязаны по окончанию работ положить туда деньги так называемого софинансирования. Они будут использованы на уборку территории, обновление разметки, содержание зеленых насаждений, — объяснила председатель ТОС.

Оставшиеся дворы тоже благоустроят

На сегодня по программе «Самый дружный двор» реализуется девять мероприятий в четырех селах. Работы на оставшихся 40 дворах, по словам Е.Горлова, будут начаты и полностью реализованы до конца января следующего года.

— Программа по реализации данных мероприятий была утверждена на прошлой неделе. Сейчас идет процедура отбора, думаю через неделю-полторы мы приступим к выполнению работ во всех оставшихся 40 дворах, — пообещал глава городского хозяйства.