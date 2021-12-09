Рассказали, как будут проводить реновацию в Севастополе

О том, как правительство города намерено комплексно развивать территории (КРТ), журналистам рассказали заместитель губернатора, главный архитектор Севастополя Николай Гордюшин и директор департамента архитектуры и градостроительства Максим Жукалов.

О том, как правительство города намерено комплексно развивать территории (КРТ), журналистам рассказали заместитель губернатора, главный архитектор Севастополя Николай Гордюшин и директор департамента архитектуры и градостроительства Максим Жукалов.

В ходе презентации было озвучено, что программа КРТ (фактически, речь идет о реновации) активно действует по всей стране, и Севастополь не является исключением.

Срочно примут нормативные акты

Напомним, что в августе 2021 году общественности города были представлены семь участков, потенциально признанных пригодными для массовой коммерческой жилой застройки: «Северный» (268,2 га, площадь квартир — 915 тысяч кв.м), «Красная горка» (157,6 га и 706 тысяч кв.м), «Сапун-гора-1» (40,55 га, 182 тысячи кв.м), «Сапун-гора-2» (147,8 га, 662 тысячи кв.м), «7-й километр» (66,7 га, 299 тысяч кв.м), «6-й километр» (92 га, 412 тысяч кв.м), «Молочная балка» (147,58 га, 661 тысяча кв.м).

В связи с этим в срочном порядке (до конца 2021 года) правительству Михаила Развожаева необходимо принять два обязательных и восемь необязательных нормативно-правовых актов регионального уровня, в дополнение к уже принятому 25 ноября постановлению №590-ПП «О порядке комплексного развития территорий в городе Севастополе».

Надо сказать, что названия и формулировки всех необходимых к принятию документов настолько сложно воспринимается и на слух, и даже письменно, что поневоле кажется, что их намерено составили так, чтобы запутать и сбить с толку тех, кого процесс (на самом деле, принудительного изъятия и сноса жилья) коснется непосредственно.

Впрочем, кто именно подпадет под реновацию, пока доподлинно неизвестно, к тому же так называемые необязательные правовые акты не приняты и даже не разработаны.

Генплан и не нужен

По словам Н.Гордюшина, в основании соглашения о комплексном развитии застроенных территорий лежат три обязательных документа: мастер-план, являющийся основанием для заключения договоров на застройку, положительное решение градсовета и публичные слушания.

Схема для КРТ незастроенных территорий разработки мастер-плана не предусматривает.

Решено, что правовым актом, который будет регулировать заключение договора с правообладателями земельных участков, станут Правила землепользования и застройки (ПЗЗ). Этот документ планируется принять в спешном порядке на ближайшем заседании правительства города.

Причем, как выяснилось, новый генплан для всего этого даже не нужен, вполне достаточно ПЗЗ, которые могут быть разработаны даже на часть городского округа, а региональный закон Севастополя, оказывается, и вовсе позволяет, начать разработку градостроительной документации не с генплана, а с ПЗЗ.

— Принятие решения о комплексном развитии территорий правительством Севастополя является основанием для одновременного внесения изменений в генеральный план и в правила землепользования и застройки. То есть, наличие указанных документов при принятии правительством Севастополя решения о комплексном развитии территорий не является обязательным. Потому что, даже если бы он был, это бы означало одновременное в течение 90 дней, в соответствии с постановлением Минстроя РФ, внесение изменений в указанные документы, — ответил на вопрос «Севастопольской газеты», как это всё можно делать без нового генплана, М.Жукалов.

Уже всё переведено

В результате других ответов на заданные журналистами вопросы стало очевидно, что конкретная общественно-социальная польза для города от планируемой массовой коммерческой застройки пока чисто предположительная. А бизнес-модели планируется вырабатывать для каждой территории отдельно.

Что касается обозначенных ранее для реновации семи территорий, то, по словам Н.Гордюшина, очередность их развития будет принята на заседании градсовета, намеченного на ближайший понедельник, 13 декабря.

На вопрос о способе перевода этих земель сельхозназначения в иную категорию, был дан ответ, что в отношении четырех из семи предложенных территорий имеется градостроительная документация, утвержденная еще в украинский период, в соответствии с которой они уже переведены под жилую застройку.

Относительно территории на Северной стороне, по словам М.Жукалова, в случае принятия решения о КРТ, федеральные органы власти такой механизм согласуют дополнительно.

Что касается сроков, то, по словам Н.Гордюшина, на полный цикл разработки проектной документации и получение согласований уходит примерно год, на реализацию проекта — еще полтора-два.

Напомним, что в перечень домов, подлежащих сносу, предполагается включить аварийные многоквартирные дома или непризнанные таковыми, но соответствующие ряду критериев (60-процентный износ, четыре этажа, отсутствие коммуникаций и пр.). В границы КРТ жилой застройки не могут быть включены кварталы индивидуальной жилой застройки или садовые дома.

— Садовые дома мы вообще не заложили в качестве принудительного изъятия. Не изымаются принудительно индивидуальные жилые дома, имеющие высокий процент износа (более 60%), аварийные, или не обеспеченные централизованными инженерными сетями, включая наличие индивидуальных систем отопления и канализования. Собственникам таких домов нужно договариваться о стоимости выкупа у них этого имущества. Такие земельные участки будут учитываться при расчете, но принудительно сноситься не будут, — пообещал М.Жукалов.

Кроме того, в очередной раз прозвучало, что решение о включении в КРТ многоквартирного жилого дома должно быть согласовано с двумя третями его собственников, однако даже при подписанном соглашении решением одной трети можно выйти из программы КРТ.