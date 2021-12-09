Председателя Севастопольского городского суда будут назначать 13 декабря

В повестке заседания Высшей Квалификационной Коллегии Судей РФ, назначенном на понедельник, 13 декабря, заявления кандидатов на должность председателя Севастопольского городского суда.

В повестке заседания Высшей Квалификационной Коллегии Судей РФ, назначенном на понедельник, 13 декабря, заявления кандидатов на должность председателя Севастопольского городского суда.

Конкурс на эту должность был объявлен 2 июля 2021 года. Днем раньше в почетную отставку отправился Владимир Золотых, который председательствовал в Севастопольском городском суде с июля 2015 года.

В.Золотых указом губернатора Севастополя от 2 декабря 2021 года присвоено звание «Заслуженный юрист города Севастополя» за личный вклад в укрепление законности и правопорядка и многолетний добросовестный труд. Считается, что он основатель российской судебной системы города.

Заседание Высшей Квалификационной Коллегии Судей (ВККС) пройдет 13 декабря в дистанционном режиме. На должность нового председателя претендуют Вячеслав Бабич, Татьяна Брыкало, Ольга Жиляева, Юлия Степанова.

О.Жиляева после отставки В.Золотых исполняет обязанности председателя Севастопольского городского суда, В.Бабич — ее заместитель. Ю.Степанова — судья Ленинского районного суда Севастополя.

Судья в отставке Т.Брыкало (она была председателем Ленинского районного суда Севастополя) подавала свою кандидатуру на пост председателя городского суда в летнюю сессию ВККС, но коллегия ее тогда не одобрила.