На ремонт больницы им.Даши Севастопольской потребуется еще полгода

Капитальный ремонт стационарного комплекса филиала №2 больницы им.Даши Севастопольской Первой городской больницы продолжается.

Как сообщили в департаменте капитального строительства, на начало декабря выполнено 40 процентов работ. Срок окончания капитального ремонта — май 2022 года, а вводить в эксплуатацию больницу будут летом.

«К данному объекту мы приступили в 2019 году. Тогда подрядчиком была полностью выполнена фасадная облицовка, заменена кровля и часть коммуникаций. Но из-за некорректных проектных решений контракт был расторгнут. В прошлом проекте в палатах не было собственных санузлов и душевых. Сейчас это исправлено», — объяснил причину задержки работ руководитель департамента Илларион Гапицонов.

Ремонт сейчас выполняет ООО «Теплостройсервис», цена контракта — более 200 млн рублей.

При реорганизации больница №3 вошла в состав Первой горбольницы. Это круглосуточный стационар с травматологическим, ревматологическим и терапевтическим отделениями.