Имени доктора Устинова нет на здании поликлиники его имени

Несмотря на решение городских властей об увековечивании памяти врача-педиатра Сергея Устинова, погибшего в борьбе с новой коронавирусной инфекцией в январе 2021 года, его имя до сих пор не обозначено на здании детской поликлиники №1 на улице Ленина.

Несмотря на решение городских властей об увековечивании памяти врача-педиатра Сергея Устинова, погибшего в борьбе с новой коронавирусной инфекцией в январе 2021 года, его имя до сих пор не обозначено на здании детской поликлиники №1 на улице Ленина.

Напомним, что решение о присвоении поликлинике имени известного и любимого в городе педиатра было принято еще в феврале 2021 года по просьбе медиков, а также севастопольцев, для целых поколений которых он стал близким и дорогим человеком. Именно в этой поликлинике доктор Устинов самоотверженно и, что называется, не щадя себя, проработал больше 30 лет.

— Почему до сих пор нет мемориальной доски? — этот вопрос «Севастопольская газета» задала городскому департаменту здравоохранения.

В ответе сообщается, что только «в октябре 2021 года внутренним приказом ГБУЗС «Городская больница №5 — Центр охраны здоровья матери и ребенка» первое педиатрическое отделение поликлиники №1 переименовано в первое педиатрическое отделение имени С.Е.Устинова». Вывески, сообщающие о новом названии педиатрического отделения, установлены внутри. Что касается отсутствия имени славного врача на входе в здание, то, по информации горздрава, причиной является статус дома на ул.Ленина, 20. Это объект культурного наследия регионального значения.

«В связи с этим установка памятной таблички на фасаде здания требует соответствующих разрешительных документов и согласований с профильными ведомственными структурами. Департамент здравоохранения совместно с департаментом архитектуры и градостроительства, департаментом культуры и управлением охраны объектов культурного наследия будет комплексно прорабатывать этот вопрос», — сообщается в ответе, и эта информация в очередной раз вызвало удивление.

Понятно, что установка мемориальной доски или таблички требует получения определенных разрешений, о которых, к слову, с февраля было время позаботиться. Но можно ведь было поступить куда проще — на входной двери поликлиники после ремонта закрепили табличку с наименованием данного медучреждения, в названии которого недостает только имени доктора С.Устинова, которое хорошо бы знать и помнить не только малышам и их мамам, но и чиновникам.