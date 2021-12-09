Генплан теперь обещают принять в конце 2022 года

По словам заместителя губернатора, главного архитектора города Николая Гордюшина, принятия Генплана города следует ждать только в конце следующего года. Об этом он заявил журналистам 8 декабря, во второй раз представляя градостроительную концепцию комплексной жилищной застройки семи городских территорий Севастополя.

По словам заместителя губернатора, главного архитектора города Николая Гордюшина, принятия Генплана города следует ждать только в конце следующего года. Об этом он заявил журналистам 8 декабря, во второй раз представляя градостроительную концепцию комплексной жилищной застройки семи городских территорий Севастополя.

Н.Гордюшин аргументировал данный срок проходящим в настоящее время процессом актуализации разработанного прежде Генплана.

— Мы посмотрели на генеральный план, который был сделан и прошел публичные слушания, но не утвержден. Мы понимаем, что степень необходимых изменений в нем в каких-то моментах приличное, а в каких-то — некритичное. Мы также понимаем, как его дорабатывать, но на это требуется время. Думаю, что понадобится примерно год, чтобы этот документ принять, — сказал Н.Гордюшин.

В свою очередь, директор департамента архитектуры и градостроительства Максим Жукалов заявил, что сейчас более актуальным является принятие Правил землепользования и застройки.

Мы сейчас сконцентрировались в большей степени на Правилах землепользования и застройки, потому что подходы к определению функциональных или территориальных зон, по сравнению с 2018-м годом, изменились, — сказал М.Жукалов, назвав в качестве причины изменения в земельных и имущественных отношениях.

— Поставлены на кадастровый учет больше 30 тысяч земельных участков.

В 2018 году их количество было в два раза меньше, сейчас, когда мы на рабочих группах обсуждаем эти зоны, мы идем в сторону корректировки границ этих зон, потому что изменилось понимание развития населенных пунктов, — попытался пояснить ситуацию М.Жукалов.

Напомним, что принятие Генплана города переносили неоднократно.