Экс-глава Минкультуры Крыма остается в СИЗО

Мосгорсуд 8 декабря признал законным заключение в СИЗО бывшего министра культуры Крыма Веры Новосельской, обвиняемой в получении взятки в особо крупном размере.

Мосгорсуд 8 декабря признал законным заключение в СИЗО бывшего министра культуры Крыма Веры Новосельской, обвиняемой в получении взятки в особо крупном размере.

«Суд решил оставить решение первой инстанции по мере пресечения Новосельской в силе, ее жалоба отклонена», — сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

19 ноября суд арестовал Веру (Арину) Новосельскую до 17 января 2022 года. Ей предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Уже после ареста обвиняемая была отправлена в отставку с поста главы Минкультуры республики в связи с утратой доверия.

После следственных действий в Крыму Новосельскую этапировали в Москву. По данным следствия, в 2018 году она получила от бенефициара ООО «Меандр» взятку в размере 25 млн рублей за общее покровительство при выполнении строительно-монтажных работ при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства.

По местам жительства и работы Новосельской провели обыски.

Министерство культуры Крыма 45-летняя Вера (Арина) Новосельская возглавляла с февраля 2014 года.